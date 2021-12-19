كيف أثرت تكنولوجيا البلوك تشين في حياتنا الواقعية

شهد العقد الماضي تطورات واسعة وكبيرة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي وتكنولوجيا البلوك تشين.

ويتم استخدام هذه الأدوات والتقنيات بنجاح في العديد من الصناعات، بعيدًا عن كونها هي المستقبل. ويعتمد نجاح أي تقنية مستقبلية على كونها ديناميكية وتجريبية ومستدامة.

وتعد تقنية البلوك تشين من التقنيات التي وفت بجميع المعايير الثلاثة. نتيجة لذلك فإنها تمثل المستقبل.

ولكي تكون التقنية ديناميكية يجب أن تتكيف الصناعات مع التغيرات البيئية أو التكنولوجية. كما يجب أن تكون قوة تغيير تحفز أو تؤثر في التنمية أو تتحدى الدولة القائمة.

ويطابق البلوك تشين هذا النهج من خلال أخذ المعلومات المتوفرة في أماكن متعددة مع جعلها آمنة وتوفير الوصول لأي شخص على طول سلسلة التوريد، بما في ذلك المستهلك.

ما هي البلوك تشن

دون التورط في الجوانب الفنية، تعتبر البلوك تشين قاعدة بيانات معقدة من الصعب اختراقها لأنه لا يتم تخزينها في مكان واحد.

وتعتبر العملات المشفرة وعلى رأسها بيتكوين هي أولى نتاج البلوك تشين، حيث يمكن تداول العملات المشفرة عبر وسطاء مثل إيزي ماركتس وغيرها من الوسطاء، وبالتالي فهي تتميز بالشفافية.

ويبني ذلك الثقة ويمكّن المستهلكين. كما يتم تسجيل كل تغيير، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص الدخول وتحرير الإدخالات لتناسب غاياته الخاصة.

كيف يساعدنا ذلك في حياتنا

من شأن هذه التقنية أن تقلل من الاحتيال كونها مصصمة ضد التلاعب. وتكون المعاملات دون وسطاء أرخص وأسرع. كما أن اللامركزية تزيد من الثقة والأمن فيها.

1. الرعاية الصحية

من عيوب النظام الصحي أن السجلات الطبية غالبًا ما يتم فقدها. كما أن نظام الحاسب الواحد للرعاية الصحية لا يتواصل مع الآخر، هذا إلى جانب الاحتيال في مجال الرعاية الصحية، بمعنى دفع فواتير للمرضى مقابل العناصر أو الخدمات التي لم يتلقوها أو دفعوا مقابل العلاجات التي لم يحتاجوها.

وتأتي هنا تقنية البلوك تشين التي تحمي سرية كل مريض، كما أنها تضمن عدم إمكانية اختفاء أي سجل، حيث يمكن تخزين سجلك الطبي بالكامل بشكل آمن ويسهل الوصول إليه (بإذن منك) أينما كان ذلك ضروريًا.

وتمثل البلوك تشين أداة حافظة للمعلومات يمكننا طرحها عبر أي صناعة تغرق في الأعمال الورقية، خاصة تلك التي لديها التزامات سرية.

2 .الخدمات المالية

تتمتع تقنية البلوك تشين بالقدرة على تبسيط كل شيء في حياتنا المالية، بدءًا من الضرائب إلى سجلات الاستثمار ومطالبات التأمين.

على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم بطاقتك الائتمانية للدفع مقابل شيء ما، فإن عملية الدفع يجب أن تمر بأربع مراحل مختلفة.

ويتعين على التاجر دفع رسوم معالجة تصل إلى 3.5 في المئة. ولكن بفضل تقنية البلوك تشين يمكن للعملات الرقمية مثل بيتكوين تبسيط هذا وجعل العملية شبه مجانية.

وتم إطلاق عملة بيتكوين في عام 2009. ولكن أصبحت أكثر انتشارًا في العام الماضي. ويتم قبولها الآن من قبل تجار التجزئة الرئيسيين والمؤسسات الكبيرة مثل فيزا.

3 .سلاسل التوريد

يستخدم المزارعون في إثيوبيا تقنية البلوك تشين لتتبع حبوب البن أثناء انتقالها من المزارع إلى محمصة التاجر. كما يمكن للمنتجين أيضًا استخدامها لمعرفة أوجه القصور.

وعلى نفس المنوال، يمكن للبلوك تشين القضاء على تجارة الماس الدموي، إذا تم تتبع كل خطوة، بدءًا من التعدين إلى القطع إلى البيع بالتجزئة، في دفتر الأستاذ غير القابل للتغيير. ويمكن للمستهلكين أن يكونوا أكثر ثقة بأن جواهرهم خالية من النزاعات.

4 .ملكية المنزل

إذا تم تسجيل ملكية الأراضي بتقنية البلوك تشين، فلن تحتاج إلى دفع تأمين على الملكية لأن هذه التقنية توضح متى وكيف مرت الأرض.

وقد لا تكون العملية بهذه البساطة لأن النظام الجديد يكون له على الأرجح مضاعفاته الخاصة. ولكن إذا تمكنا من التخلص من بعض الأعمال الورقية المتعلقة بشراء المنزل، فإن ذلك يؤدي إلى تقليل التكلفة.

ولكن لا يزال لدى التقنية مشاكل للتغلب عليها، وهناك أسئلة بيئية كبيرة حول كمية الطاقة اللازمة للحفاظ على السلسلة.

ولم يتضح حتى الآن بعد مدى جودة هذه السلسلة. ولكن إذا أدركنا جزء صغير من إمكاناتها، فإنه يكون للتقنية تأثير كبير في حياتنا خلال السنوات القادمة.