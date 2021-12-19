جنرال موتورز تسلم هامر الكهربائية للعملاء

بدأت شركة جنرال موتورز رسميًا بإرسال شاحنات بيك آب الكهربائية من نوع هامر Hummer Edition 1 خارج المصنع إلى العملاء، وذلك وفقًا لبيان صحفي عبر موقع الشركة الإلكتروني.

وبنيت شاحنات بيك آب الكهربائية من نوع هامر عبر منصة Ultium، ويأتي نموذج Hummer Edition 1 بسعر يبلغ 110295 دولار، جنبًا إلى جنب مع ما يصل إلى 1000 حصان، و 15591 نيوتن متر من عزم الدوران، ومدى يقدر بنحو 530 كيلومترا.

وتشمل الميزات الفريدة للسيارة CrabWalk، وهو وضع يمكّن الشاحنة من القيادة بشكل مائل بسرعات منخفضة عن طريق تدوير العجلات الخلفية والأمامية في نفس الزاوية.

وتعمل ميزة أخرى على زيادة ارتفاع تعليق الشاحنة بمقدار ست إنشات، مما قد يسمح للشاحنة بتجاوز الصخور الكبيرة أو المياه عند القيادة على الطرق الوعرة.

وتقول جنرال موتورز إن هذه الميزة لن تأتي مع نماذج Hummer Edition 1 لعام 2022. ولكن تكون متاحة من خلال تحديث مجاني للبرنامج وتكون قياسية في أي نماذج تم إنتاجها في عام 2023 وما بعده.

وتحتوي Hummer Edition 1 أيضًا على إعداد أداء يتيح لك الاستفادة من الطاقة الكاملة لنظام الدفع الكهربائي، التي تدعي جنرال موتورز أنه يمكن أن تجعل تسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة يحدث في نحو ثلاث ثوانٍ.

انتقال جنرال موتورز إلى مستقبل كهربائي بالكامل يبدأ

كما تأتي مع Super Cruise أيضًا، مما يمنحك تجربة قيادة دون استخدام اليدين وتمكين تغيير المسار تلقائيًا على الطرق المتوافقة. وتم إيقاف Super Cruise مؤقتًا في كاديلاك إسكاليد لعام 2022 بسبب نقص الرقاقات. ولكن لا يبدو أن Hummer Edition 1 قد تأثر.

وتم بيع Hummer Edition 1 منذ ذلك الحين. ولكن لا تزال هناك مجموعات أخرى متاحة للطلب المسبق. ومن المقرر أن يصبح نموذج Hummer 3X متاحًا في خريف العام المقبل، ويكلف 99،995 دولار. ويأتي بمدى يقدر بأكثر من 480 كيلومتر وثلاثة محركات تنتج 830 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 15591 نيوتن متر.

وفي الوقت نفسه، تكلف Hummer 2X نحو 89995 دولار مع 625 حصان، وتأتي بمحركين، وتكون متاحة في ربيع عام 2023. وتسير هذه السيارة لمسافة 480 كيلومتر بشحنة واحدة، وتنتج 10033 نيوتن متر من عزم الدوران.

ولدى Hummer 2 محركان وينتجان نفس 625 حصان و 10033 نيوتن متر من عزم الدوران. وتخطط جنرال موتورز لإطلاقها مقابل 79995 دولار في ربيع عام 2024، بمدى يزيد عن 400 كيلومتر بشحنة كاملة.