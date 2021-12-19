تويوتا تلغي ميزة التشغيل عن بعد ضمن المفاتيح

يحتاج مالكو سيارات شركة تويوتا الذين يرغبون في تشغيل سياراتهم عن بعد إلى الدفع لأن صانع السيارات يلغي أزرار التشغيل عن بعد من سلاسل المفاتيح الفعلية.

وقال صانع السيارات إنه لن يتم تضمين الوظيفة بعد الآن مع مفتاح السيارة الفعلي حيث ينتقل إلى الخدمات الرقمية والطريقة القائمة على الاشتراك.

وبالنسبة للمركبات من عام 2018 إلى عام 2020 المزودة بوظيفة بدء التشغيل عن بعد عبر سلسلة المفاتيح، فإن الميزة تعمل لمدة ثلاث سنوات خلال فترة تجريبية.

وبالرغم من أن سلسلة المفاتيح الخاصة بالمالك تحتوي على الزر لتشغيل السيارة عن بعد. ولكن يتم إلغاء تنشيط الوظيفة بعد هذا الإطار الزمني لمدة ثلاث سنوات.

ولاستعادة ميزة التشغيل عن بعد، يحتاج المالكون إلى شراء Remote Connect ضمن مجموعة الخدمات المتصلة الخاصة بالعلامة التجارية.

ويبلغ السعر 80 دولار سنويًا أو 8 دولارات شهريًا، الذي يتضمن أيضًا مجموعة من الوظائف الرقمية الأخرى المتاحة من خلال تطبيق تويوتا للهواتف الذكية.

ولن تتميز أي سيارات تويوتا جديدة بوظيفة التشغيل عن بعد عبر مفتاح التشغيل. وقالت الشركة: بينما ننتقل إلى المزيد من التجارب الرقمية داخل تطبيقنا، فإن ميزة التشغيل عن بعد عبر مفتاح المالك ليست ميزة نقوم بتسويقها بنشاط.

خدمات تويوتا المتصلة تظل تقدم الوظيفة مقابل سعر

بالنسبة لبعض السيارات من نماذج عام 2020 أو الأحدث، يحصل المالكون على فترة تجريبية مدتها 10 سنوات للخدمات المتصلة.

وبعبارة أخرى، فإن المالكين لن يحتاجون إلى دفع مبالغ نقدية لاستخدام ميزة التشغيل عن بعد نظرًا لأنهم يحصلون على أكثر من عقد من الاستخدام المجاني. ولكن عند انتهاء الصلاحية المجانية، فإن الميزة بحاجة إلى الاشتراك بخدمات Remote Connect.

ومثل العديد من الشركات، تتجه تويوتا إلى الخدمات لتوفير تدفق إيرادات أكثر ثباتًا مما تحصل عليه من خلال المبيعات وحدها. ويلمح هذا التغيير إلى أين تتجه استراتيجية الشركة.

وبالرغم من أنها خطوة مثيرة للجدل في عصر يستمر فيه صانعو السيارات في البحث عن تدفقات الإيرادات عبر الاشتراكات. ولكن تويوتا قالت: غالبًا ما ندمج التعليقات الواردة من العملاء للتأكد من أننا نقدم ميزات مفيدة. وتعزز هذه الميزات تجارب الملكية الخاصة بالعملاء.

وقد لا يعجب هذا القرار أي شخص يفضل بساطة المفاتيح الفعلية، أو المالكين الذين ينوون الاحتفاظ بسياراتهم لفترة طويلة. وقد تضطر إلى دفع مبالغ إضافية للحفاظ على الوظائف التي كانت سيارتك تتمتع بها لجزء كبير من عمرها الافتراضي.