إنفيديا تطلق معالج رسومات RTX 2050 للحواسيب المحمولة

لا تبدو وحدات معالجة الرسوميات لأجهزة الحاسب المحمول GeForce RTX 2050 القادمة من شركة إنفيديا جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة أصدرت وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 3050 و GeForce RTX 3050 Ti لأجهزة الحاسب المحمولة في وقت سابق من هذا العام.

ولكن من الواضح أن إنفيديا ليست مستعدة للتخلي عن سلسلة GeForce RTX 20 من وحدات معالجة الرسومات حتى الآن.

وتقول إنفيديا إن وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 2050 تكون متاحة في أجهزة الحاسب المحمولة بدءًا من ربيع عام 2022.

وعلى عكس شرائح سلسلة GeForce RTX 20 الأخرى، تعتمد GeForce RTX 2050 على معمارية Ampere GA107، وليس Turing. التي تشغل GeForce RTX 3050 (وجميع بطاقات سلسلة GeForce RTX 30 الأخرى).

ومن المحتمل أن يسمح توفرها ضمن بطاقة سلسلة GeForce RTX 20 بعضًا من نفس تحسينات تتبع الأشعة بسعر أرخص.

وتأتي وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 2050 مع نفس 2048 نواة CUDA و 4 جيجابايت من ذاكرة GDDR6 التي تمتلكها وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 3050.

ومع ذلك، فإنها توفر ناقل ذاكرة 64 بت عند مقارنته بـ 128 بت في GeForce RTX 3050، مما قد يؤدي إلى انخفاض في الأداء قليلاً.

إنفيديا تعلن عن GeForce RTX 2050

وفي حين أنه من المحتمل أن تصدر الشركة وحدة معالجة الرسومات التي لا تنتمي إلى سلسلة GeForce RTX 30 بسبب النقص المستمر في الشرائح، فقد تأتي هذه الخطوة أيضًا كطريقة لتوفير أرضية وسط بين GeForce RTX 3050 و GeForce RTX 1650.

وقد ترغب الشركة في الحصول على وحدة معالجة رسومات متوسطة المدى توفر أداءً أفضل من GeForce RTX 1650. ولكن لا تزال ميسورة التكلفة مقارنةً بالأجهزة التي تتضمن GeForce RTX 3050.

وبالإضافة إلى GeForce RTX 2050، أعلنت إنفيديا أيضًا عن رقاقات الحاسب المحمول MX550 و MX570. ولكن الشركة لم تقدم الكثير من التفاصيل حول مواصفاتها.

وتذكر الشركة وجود المزيد من نوى CUDA وسرعات ذاكرة أسرع مع عدم وجود أرقام ثابتة لدعمها حتى الآن.

ويأتي كل هذا بعد نحو أسبوعين من إطلاق الشركة لإصدار جديد من GeForce RTX 2060 – التي تم إطلاقها في الأصل في عام 2019 – والتي توفر ترقية تبلغ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي للفيديو بالمقارنة مع 6 جيجابايت من VRAM التي تأتي معها النموذج القياسي.