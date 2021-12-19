إصلاح عطل الشاشة الزرقاء في Halo Infinite

واجه الكثير من لاعبي Halo Infinite عطل الشاشة الزرقاء الشهير عند محاولة تسجيل الدخول في اللعبة، وتوجد عدة حلول له.

وقد ظهرت هذه المشكلة تحديدًا مع الاعبين الذين حاولوا تسجيل الدخول في طور اللعب الجماعي أثناء فترة التجربة المفتوحة لها.

وقد صدر الطور التجريبي للعب الجماعي قبل موعد إطلاق اللعبة رسميًا، وكان هذا العطل يحدث بشكل كبير عبر أجهزة ويندوز وإكس بوكس.

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خطوات حل مشكلة الشاشة الزرقاء في Halo Infinite

تنصح مايكروسوفت بشكل رئيسي بإعادة تشغيل الجهاز قبل محاولة تشغيل اللعبة سواءً كان جهاز حاسب شخصي أو إكس بوكس.

وإذا لم يفلح هذا الحل، فإنك يجب أن تقوم بإزالة اللعبة وإعادة تثبيتها مجددًا من أجل تجنب هذا المشكلة تمامًا وتحديث اللعبة بشكل سليم.

ويبدو أن سبب المشكلة هو من خوادم اللعبة بشكل رئيسي بسبب الضغط الكبير الذي يحدث عليها. ولذلك فإن أفضل حل هو الانتظار حتى تصدر مايكروسوفت تحديثًا يحل من هذه المشكلة أو يعالج الخوادم.

وقد أعلنت مايكروسوفت سابقًا بأنها تهدف لإطلاق اللعبة بشكل تجريبي في ذكرى مرور 20 عامًا على صدور اللعبة الأولى على أجهزة إكس بوكس الأصلية.

وقد صدرت اللعبة حاليًا بشكل رسمي في طوريها طور القصة واللعب الجماعي وتمكنت من تحقيق الكثير من المبيعات وجذب الاعبين.

وبدأت اللعبة في الموسم الأول لها تحت اسم Heroes of Reach، ومن المفترض أن يظل هذا الموسم حتى مايو القادم.

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تحميل اللعبة واستخدامها

يمكن لملاك أجهزة إكس بوكس والحاسب الشخصي تحميل اللعبة الآن والاستمتاع بها وذلك عبر خدمة Game Pass.

كما يمكنك الوصول إلى طور اللعب الجماعي في Halo Infinite مجانًا عبر متجر مايكروسوفت، حيث تتيح الشركة تحميله والمشاركة فيه مجانًا.

وتعتبر لعبة Halo Infinite إحدى أهم إصدارات هذا العام لمنصة إكس بوكس والحاسب الشخصي، حيث كان الكثيرون ينتظرون اللعبة.

وتصدر اللعبة حصريًا لمنصات مايكروسوفت دون باقي أجهزة الألعاب المختلفة مثل بلاي ستيشن 5 أو نينتندو سويتش.

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