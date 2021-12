أهم الألعاب الجديدة من مؤتمر نينتندو الأخير

تقيم نينتندو في كل شهر ديسمبر من كل عام مؤتمرًا خاصًا للألعاب المستقلة التي تدعمها الشركة وتصدرها لمنصة نينتندو سويتش.

وقد أقامت مؤتمر هذا العام منذ عدة أيام وأعلنت فيه عن مجموعة متنوعة من الألعاب المستقلة الجديدة من مختلف الفئات.

ولم تظهر لعبة Hollow Knight: Silksong وهي الجزء الجديد للعبة المحبوبة للغاية والتي حققت نجاحًا كبيرًا في 2017.

تصدر معظم الألعاب التي ظهرت في المؤتمر هذا العام على منصة نينتندو سويتش بشكل حصري مع بعض الاستثناءات.

لعبة Sea Of Stars

تأتي هذه اللعبة من استوديو Sabotage Studio وهي تقتبس الكثير من ألعاب تقمص الأدوار التي صدرت قديمًا مثل Chrono Trigger.

وقد حصلت هذه اللعبة على دعم كبير عبر منصة KickStart المخصصة لجمع الأموال والدعم المالي للمشاريع الناشئة.

وتعتبر اللعبة من ألعاب تتابع الأدوار المميزة للغاية، وهي تصدر لمنصات نينتندو سويتش والحاسب الشخصي.

لعبة Aliisha: The Oblivion of the Twin Goddesses