أهم الألعاب الجديدة من مؤتمر نينتندو الأخير

تقيم نينتندو في كل شهر ديسمبر من كل عام مؤتمرًا خاصًا للألعاب المستقلة التي تدعمها الشركة وتصدرها لمنصة نينتندو سويتش.

وقد أقامت مؤتمر هذا العام منذ عدة أيام وأعلنت فيه عن مجموعة متنوعة من الألعاب المستقلة الجديدة من مختلف الفئات.

ولم تظهر لعبة Hollow Knight: Silksong وهي الجزء الجديد للعبة المحبوبة للغاية والتي حققت نجاحًا كبيرًا في 2017.

تصدر معظم الألعاب التي ظهرت في المؤتمر هذا العام على منصة نينتندو سويتش بشكل حصري مع بعض الاستثناءات.

لعبة Sea Of Stars

تأتي هذه اللعبة من استوديو Sabotage Studio وهي تقتبس الكثير من ألعاب تقمص الأدوار التي صدرت قديمًا مثل Chrono Trigger.

وقد حصلت هذه اللعبة على دعم كبير عبر منصة KickStart المخصصة لجمع الأموال والدعم المالي للمشاريع الناشئة.

وتعتبر اللعبة من ألعاب تتابع الأدوار المميزة للغاية، وهي تصدر لمنصات نينتندو سويتش والحاسب الشخصي.

لعبة Aliisha: The Oblivion of the Twin Goddesses

تأتي هذه اللعبة من استوديوهات نينتندو مباشرةً، ولذلك فإن اللعبة مطورة بشكل رئيسي لتعمل على منصات سويتش بكفاءة.

وتعتبر اللعبة من ألعاب المغامرات والألغاز، حيث تتحكم في شقيقتين تحاولان حل الألغاز التي تواجههم في عالم اللعبة.

بالطبع تمتلك كل شقيقة قدرات خاصة تساعدها على حل الألغاز المختلفة التي تقابلهم في المعبد السحري.

لعبة Loco Motive

لا تعتبر هذه اللعبة جديدة بشكل كامل، حيث تستطيع لعبها حاليًا عبر أجهزة الحاسب الشخصي وموقع itch.io.

ولكن تعتبر هذه المرة الأولى التي تصدر اللعبة فيها بشكل كامل كلعبة منفصلة تتمكن من لعبها عبر منصة سويتش.

وتدور اللعبة حول جريمة قتل تحدث في قطار متحرك ويجب على المشتبه فيهم حل القضية لتبرئة أنفسهم وحماية أنفسهم.

لعبة Afterlove EP

تجمع هذه اللعبة بين مجموعة متنوعة ومختلفة من فئات الألعاب المختلفة مثل محاكاة الصداقة والروايات البصرية الشعرية.

وتبدو اللعبة في تصميمها مثل مجلات الرسومات اليابانية Manga، وتدور اللعبة حول موسيقار يدعى Rama يحاول تخطي وفاة زوجته.

وتضم اللعبة مجموعة مختلفة من النهايات التي تظهر بناءً على الاختيارات التي تقوم بها داخل هذه اللعبة.

لعبة Dungeon Munchies

صدرت هذه اللعبة مباشرةً بعد أنتهاء العرض الخاص بها، وهي لعبة تقمص أدوار بأسلوب العرض الجانبي، حيث تتحرك الصورة في اللعبة جانبيًا.

وتتقمص دور وحش ومبي عاد للحياة ويحاول الهروب من المؤسسة التي تم حجزه فيها.

لعبة Figment 2 : Creed Valley

تأتي هذه اللعبة كجزء ثاني للعبة المحبوبة للغاية Figment، وتدور أحداث هذا الجزء في عقل البشر حيث تحاول التخلص من الكوابيس التي تطارده.

وتركز اللعبة بشكل كبير على الموسيقى، حيث يمتلك كل وحش يظهر داخل هذه اللعبة موسيقى خاصة به.

وتوفر اللعبة نسخة تجربة مجانية متاحة للتحميل حاليًا عبر متجر نينتندو.

لعبة Endling – Extinction is Forever

تعتبر هذه اللعبة أكثر لعبة عاطفية ظهرت في المؤتمر بأكمله، وهي تدور حول آخر ثعلب ناجي في العالم، وتحاول إيصال ثلاثة ثعالب صغيرة إلى بر الأمان.

كما يجب عليك تعليم هذه الثعالب الصغيرة كيفية النجاة في هذا العالم القاسي الذي قضى على جنس الثعالب تمامًا وجعلهم يقتربون من الانقراض.

وتصدر اللعبة لجميع منصات الألعاب بما فيها منصة سويتش وبلاي ستيشن وإكس بوكس والحاسب الشخصي.

لعبة River City Girl 2

تعتبر هذه اللعبة الجزء الثاني للعبة التي تحمل نفس الاسم، وهي تدور حول مجموعة من الفتيات الذين يهزمون الأشرار في العالم حولهم.

كما تحتوي اللعبة على مجموعة جديدة من الشخصيات والبيئات المختلفة والتقنيات الجديدة أيضًا.

لعبة OmOri

صدرت هذه اللعبة لمنصة الحاسب الشخصي في عام 2020، وقد حصلت على تمويل كبير عبر منصة KickStarter لتصدر لمنصة سويتش.

وتدور اللعبة حول قصة مصورة تنشر عبر الإنترنت وقد حققت الكثير من النجاح في نسختها للحاسب الشخصي.