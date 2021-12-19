أفضل الأسلحة في لعبة Halo Infinite

تعتبر لعبة Halo Infinite أحد أكبر العناوين المنتظرة هذا العام، وقد تمكنت اللعبة من إحداث ضجة كبيرة منذ صدورها.

وعلى الرغم من وجود طور قصة متمكن ومميز داخل لعبة Halo Infinite، الا أن تركيز اللعبة يظل طور اللعب الجماعي.

وتضم اللعبة مجموعة كبيرة من الأسلحة في طور اللعب الجماعي التي يمكنك لك الاستفادة منها واستخدامها.

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وتختلف استخدامات هذه الأسلحة بحسب طريقة لعب المستخدم بالإضافة إلى الخريطة التي يرسل إليها، ولكن بشكل عام تضم اللعبة هذه الأسلحة:

سلاح VK78 Commando

يعتبر هذا السلاح خاصًا بالمواجهات القريبة أو متوسطة المسافة، حيث يصعب التصويب به في المسافات البعيدة.

ويمتاز بقوة طلقاته الكبيرة على الرغم من صغر حجم خزنة الطلقات، كما يساعدك السلاح على التصويب في المسافات القصيرة.

سلاح Hydra

يعتبر هذا السلاح أفضل سلاح لمواجهة السيارات والمركبات الكبيرة في عالم Halo Infinite، وهو يشبه قاذفة صواريخ صغيرة.

ويمتلك السلاح وضعين مناسبين للتحديات المختلفة، حيث تستطيع تصويب الصاروخ بنفسك أو تفعيل وضع التصويب الآلي.

ويتبع الصاروخ في هذا الوضع المركبة مهما حاولت الهرب منه، ويساعدك هذا الوضع تحديدًا في المواجهات الكبيرة والسريعة.

سلاح BR 75

يعتبر هذا السلاح الأهم في ترسانة Halo الواسعة من الأسلحة، وذلك لأنه أول سلاح تستخدمه في اللعبة وتحصل عليه مجانًا.

ويطلق هذا السلاح النار على شكل دفعات صغيرة ولكنه قادر على تحطيم دروع الأعداء في ثلاثة طلقات بسيطة وصغيرة.

ويعمل السلاح بشكل جيد مع المواجهات بعيدة المدى بسبب قدرته على إصابة أهدافه عن بعد بقوة كبيرة تؤثر على دروعهم.

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سلاح Gravity Hammer

يعتبر هذا السلاح أحد الأسلحة القديمة والمعروفة في سلسلة Halo، وتعتبر من الأسلحة الفتاكة والمدمرة في المواجهات قصيرة المدى.

ونتيجةً لذلك قد تجد هذا السلاح يختفي بشكل سريع بفضل شعبيته الكبيرة ومحاولة الجميع للحصول عليه فور ظهوره في اللعبة.

سلاح Energy Sword

يستعمل هذا السلاح الكثير من اللاعبين لدرجة أنه أصبح أحد أشهر أسلحة اللعبة والذي تراه دائمًا في الصور المختلفة لها.

ويعتبر من الأسلحة التي تختفي بسرعة بفضل المنافسة الكبيرة للحصول عليها، ويستطيع هذا السيف هزيمة الأعداء بضربة واحدة فقط ولكن تحتاج للاقتراب من عدوك.

سلاح Sniper Rifle

يعتبر هذا السلاح أحد أكثر الأسلحة الفتاكة في اللعبة، ولكن يصعب التحكم فيه كثيرًا لذلك يجب ألا تستخدمه حتى تتقن استخدامه تمامًا.

ويظهر هذا السلاح بنسبة أقل من الألعاب القديمة، بالإضافة لكونه يأتي بذخيرة أقل قليلًا من الماضي وبالتالي يجب أن تحسن استخدامه.