NIO تكشف عن سيارتها الكهربائية ET5 بمدى 1000 كيلومتر

خلال حدث NIO Day السنوي الذي أقيم في مدينة سوتشو بالصين هذا العام، كشفت الشركة عن سيارتها الكهربائية السيدان الجديدة المتوسطة الحجم، ET5.

ومع أكثر من 1000 كيلومتر من مدى دورة اختبار المركبات الخفيفة الصينية وأسعار أقل من 41000 دولار مع إصدار مبادلة البطارية، يمكن أن تكون منافسًا جادًا لشركة تيسلا في الصين.

بالإضافة إلى ذلك قدمت الشركة تحديثات بشأن عمليات التسليم والميزات الجديدة عبر ET7 وخطط NIO للتوسع العالمي

ويمثل NIO Day حدثًا يقام كل عام وعادة ما تكون الفرصة التي تتخذها شركة صناعة السيارات الصينية لعرض نماذج السيارات الكهربائية الجديدة.

وتم عقد NIO Day لعام 2020 في شهر يناير من عام 2021. ولكن بعد ذلك كشفت الشركة عن سيارتها السيدان الرائدة، ET7.

وفي ذلك الوقت، ذكرت الشركة أن هذه السيارة الكهربائية الجديدة تكون الأولى من بين ثلاث سيارات كهربائية تظهر لأول مرة عبر منصة تقنية NIO 2.0 في عام 2022.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أكدت الشركة أن حدث هذا العام يعقد في 18 ديسمبر في المركز الأولمبي الرياضي في سوتشو، غرب شنغهاي.

وبدأت التكهنات بشأن ما قد تكشفه شركة صناعة السيارات هذا العام. ولا سيما سيارة السيدان الأقل تكلفة التي يشاع أنها ET5.

وفي الأسبوع الماضي، بدأت الشركة بالتشويق لمركبة جديدة واحدة على الأقل تشبه نهايتها الخلفية ET7. وكشفت الشركة رسميًا خلال الحدث عن ET5.

وشاركت الشركة مزيدًا من التفاصيل عن ET5 من خلال بيان صحفي تزامن مع الكشف. ووفقًا لشركة صناعة السيارات، تم تصميم ET5 مع وضع القيادة الذاتية في الاعتبار من خلال دمج مستشعرات القيادة الذاتية في خطوط جسمها.

تدخل NIO ET7 السوق الأوروبية بدءًا من النرويج وألمانيا

تأتي ET5 مع Autonomous Driving و Aquila Super Sensing و Adam Super Computing، مما يسمح للمركبة الكهربائية الجديدة بتحقيق القيادة الذاتية الآمنة تدريجيًا في سيناريوهات مثل الطرق السريعة والمناطق الحضرية ومواقف السيارات.

وصرحت الشركة بأن ميزاتها الذاتية القيادة يتم طرحها تدريجياً بعد التحقق من الصحة. ويمكن إضافتها باشتراك شهري بقيمة 107 دولارات.

ويمكن لـ ET5 أن تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.3 ثانية. كما توفر السيارة مسافة فرملة من سرعة 100 كيلومتر في الساعة إلى التوقف الكامل في 33.9 مترًا.

ويبلغ المدى أكثر من 500 كيلومتر مع بطارية المدى القياسي 75 كيلو واط. و 700 كيلومتر مع بطارية المدى الطويل 100 كيلو واط. وأكثر من 1000 كيلومتر مع بطارية المدى الطويل 150 كيلو واط.

كما يأتي الجزء الداخلي من ET5 مع PanoCinema، قمرة القيادة الرقمية البانورامية التي تتميز بتقنية AR و VR.

ودخلت الشركة في شراكة مع شركة أجهزة الواقع المعزز NREAL لتطوير نظارات الواقع المعزز. ويمكن للنظارات عرض شاشة بقياس 201 إنشًا على ارتفاع 6 أمتار للسائقين.

وهناك أيضًا حجاب جديد كليًا من 256 لونًا من الإضاءة المحيطة ونظام الصوت المحيطي Dolby Atmos 7.1.4.

ويبلغ سعر ET5 نحو 51450 دولار. كما يبلغ سعرها مع البطارية كخدمة 40468 دولار. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في الصين في شهر سبتمبر 2022.