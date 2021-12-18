فيديكس تستلم أولى شاحناتها الكهربائية من BrightDrop

أصبحت شركة فيديكس FedEx أول عميل يحصل على شاحنات التوصيل الكهربائية من شركة BrightDrop الجديدة التابعة لشركة جنرال موتورز التي تركز على المركبات الكهربائية.

وقالت شركة الخدمات اللوجستية العملاقة إنها تدمج المركبات الكهربائية في أسطولها اعتبارًا من عام 2022.

بينما قالت شركة BrightDrop، وهي شركة جديدة مخصصة من جنرال موتورز لصنع مركبات النقل الكهربائية، إنها سلمت خمس شاحنات من شاحنات التوصيل EV600 كبيرة الحجم إلى فيديكس، وهي الأولى في طلبية 500 مركبة مخطط لها.

وتمتلك EV600، التي دخلت حيز الإنتاج الخريف الماضي، 17 ألف لتر من مساحة الشحن. ويمكنها السفر لمسافة تصل إلى 400 كيلومتر عبر بطارية كاملة. ويبلغ وزن السيارة الإجمالي أقل من 4500 كيلوجرام.

وتم تسليم الشاحنات الصغيرة إلى منشأة فيديكس في إنجلوود بولاية كاليفورنيا، حيث يتم إيواءها وصيانتها. وتخطط فيديكس للبدء بنشر مركبات BrightDrop عبر الطرق لإجراء عمليات التسليم في لوس أنجلوس بدءًا من النصف الأول من عام 2022. وتضيف المزيد من المركبات عندما توفرها BrightDrop.

وتمتلك FedEx أكثر من 200 ألف مركبة آلية في أسطولها. واعتبارًا من عام 2019، كان لدى الشركة 2944 سيارة كهربائية في الخدمة، بما في ذلك شاحنات التوصيل الكهربائية والهجينة والرافعات الشوكية ومعدات الخدمة الأرضية في المطارات.

والتزمت الشركة بإنفاق ملياري دولار لتصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040.

وعندما أعلنت جنرال موتورز لأول مرة عن إنشاء BrightDrop، فقد تحدثت عن اهتمام FedEx بشراء شاحنات كهربائية من الشركة كنقطة للتحقق من الصحة.

ولكن ما لم تذكره هو أن FedEx تبحث منذ فترة طويلة عن مورد موثوق للمركبات الكهربائية. وأبرمت FedEx صفقة مع شركة المركبات الكهربائية الناشئة Chanje لشراء 1000 شاحنة توصيل كهربائية.

ولكن واجهت الشركة وضع صعب عندما فشلت Chanje في الوفاء بوعدها. وتقاضي FedEx الآن Chanje، التي أغلقت رسميًا في وقت سابق من هذا العام.

فيديكس تريد أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040

كما دخلت جنرال موتورز في شراكة مع FedEx Express في العام الماضي لإجراء تجربة لاختبار EP1، وهي منصة نقالة كهربائية يمكن استخدامها لنقل الطرود من سيارة التوصيل إلى باب العميل.

وقالت جنرال موتورز إن استخدام المنصة النقالة الكهربائية سمح لعمال FedEx بالتعامل مع 25 في المئة من الطرود الإضافية يوميًا.

وفي الوقت نفسه، قررت جنرال موتورز إطلاق أعمال لوجستية جديدة تركز على المركبات الكهربائية. وذلك كجزء من تحول ضخم بقيمة 35 مليار دولار نحو السيارات الكهربائية.

وكانت شركة جنرال موتورز تسابق الزمن في أعقاب تيسلا وصانعي السيارات الكهربائية الآخرين. وتحاول إعادة كتابة تاريخها وقيادة المستقبل الكهربائي بالكامل.