جوجل تطلق خدمة Qaya لصناع المحتوى الرقميين

يطلق فريق في شركة جوجل خدمة جديدة تسمى Qaya، التي تسمح لصناع المحتوى بإعداد واجهات متاجر ويب جديدة بسهولة حيث يمكنهم بيع منتجاتهم وخدماتهم مباشرة إلى جماهيرهم.

وهذا المشروع هو الأحدث الذي ظهر من حاضنة المشاريع الداخلية من جوجل، Area 120، التي كانت مؤخرًا جزءًا من إعادة تنظيم أوسع في الشركة رفعت مكانتها بعد خروج العديد من مشاريعها السابقة إلى أجزاء مختلفة من جوجل، بما في ذلك أقسام السحابة والبحث والتسوق والتجارة.

وشارك في تأسيس المشروع الجديد، Qaya، ناثانيال هافري، الذي عمل سابقًا في سوق الوظائف Kormo والذي يستهدف المليار القادم من مستخدمي الإنترنت، وتحديداً أولئك الموجودين في أسواق مثل الهند وإندونيسيا وبنغلاديش.

وبعد أن سمع من العشرات من المبدعين عن مدى صعوبة إنشاء أعمالهم الرقمية واستهلاكها للوقت، خطرت له فكرة Qaya، وهي خدمة تسمح لهم بالبيع مباشرة للجماهير.

وكان هناك طلبًا على منتج مرن لا يحتوي على تعليمات برمجية يمكن أن يعمل كمركز واحد حيث يمكن لصناع المحتوى جني الأموال من عملهم والتواصل بشكل أفضل مع جمهورهم.

ويسمح حل Qaya لصناع المحتوى ببناء واجهات متاجر مخصصة عبر شبكة الإنترنت تعرض منتجاتهم وخدماتهم، وتنزيلات رقمية أخرى، التي يمكن بعد ذلك ربطها برف السلع في يوتيوب ودمجها مع البحث والتسوق من جوجل.

ومن خلال هذه المتاجر، يمكن لصناع المحتوى تضمين أشياء مثل الصور أو الملفات أو الكتب الإلكترونية والفنون الرقمية وفلاتر وإعدادات الصور وقوالب الإنتاجية وأنماط الحياكة ومقاطع فيديو اللياقة البدنية وغير ذلك الكثير.

وتقول الشركة إنه يمكن استضافة ما يصل إلى 1000 منتج لكل واجهة متجر. بالإضافة إلى ذلك إذا قام المنشئ ببيع سلع أو خدمات مادية عبر منصات أخرى. فإن وظيفة الاستيراد تسمح له بعرض هذه العناصر عبر صفحته في Qaya، بالتكامل مع علامته التجارية الشخصية.

ويحصل كل متجر أيضًا على عنوان URL المخصص الذي يمكن استخدامه بدلاً من الروابط التي يضعونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جوجل تهدف للسماح لصناع المحتوى ببيع المزيد من المنتجات

تتيح هذه الخدمات لصناع المحتوى إنشاء مواقع ويب صغيرة تشير إلى تواجدهم المتنوع عبر الإنترنت. بما في ذلك قنوات الوسائط الاجتماعية والمتاجر والمدونات والموسيقى والبودكاست والمزيد.

وتتيح متاجر Qaya أيضًا لصناع المحتوى عرض روابط لحساباتهم الأخرى عبر الإنترنت. ولكن الغرض الأكبر للموقع هو ربط المعجبين مباشرة بالمحتوى الذي يعرضه المنشئ للبيع.

وتم دمج جوجل باي في Qaya، وتدعم مجموعة متنوعة من أنواع تحقيق الدخل. بما في ذلك الاشتراك والإكرامية والمدفوعات لمرة واحدة. وتقدم Qaya أيضًا رؤى وتحليلات حول كيفية أداء منتجات صناع المحتوى من حيث المبيعات.

ويعتبر المنتج مجانيًا للاستخدام حاليًا، مع إدارة تحقيق الدخل على أساس المعاملات. أي يحتفظ صناع المحتوى بالغالبية العظمى من الإيرادات التي يجنونها من المنتجات التي يقومون بتحميلها وبيعها عبر Qaya.

وتقول جوجل إن الخدمة الجديدة يتم إطلاقها في الاختبار التجريبي في الولايات المتحدة. ولكن يمكن للمستخدمين غير الأمريكيين الانضمام إلى قائمة الانتظار أثناء انتظارهم طرح Qaya في بلدهم.

ويمكن لصناع المحتوى الذين يرغبون في الوصول إلى الإصدار التجريبي طلب دعوة من موقع Qaya عبر الويب.