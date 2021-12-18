تيك توك تطلق خادم ديسكورد

أطلقت منصة تيك توك خادم ديسكورد، حيث يمكن لعشاق المنصة الصينية الدردشة حول كل الأشياء.

وتم تفضيل منصة ديسكورد الأكثر استخدامًا في عالم الألعاب من قبل اللاعبين منذ إطلاقها في عام 2015، حيث دافعت عن غرف الدردشة الصوتية والرسائل القائمة على النصوص.

ومنذ ذلك الحين، تطورت ديسكورد، حيث جمعت المزيد من المجتمعات المتشابهة في التفكير معًا. وتستخدم العديد من العلامات التجارية تطبيق المراسلة ديسكورد لخلق شعور بالانتماء للمجتمع بين معجبيها.

وأثناء الوباء، على وجه الخصوص، أصبحت المنصة شكلاً أكثر شيوعًا من أشكال الاتصال، حتى أنها صاغت نفسها كلاعب رئيسي في اقتصاد المبدعين.

ومع تزايد شعبيتها وقائمة ميزاتها جنبًا إلى جنب مع سهولة استخدامها، بدأت العديد من المجموعات خارج مجموعات الألعاب في استخدام المنصة لأغراض أخرى.

ويبدو الآن أن تيك توك تستكشف المنصة التي تخدم احتياجاتها. ومن المحتمل أن تظل الألعاب جزءًا من المحادثة. وشوقت تيك توك لوجودها ضمن ديسكورد عبر تغريدة تقول: خادم تيك توك الجديد بالكامل قريبًا.

ويضم مجتمع المنصة الصينية عبر ديسكورد 4119 عضوًا في الوقت الحالي، وهو متواضع وفقًا لمعايير ديسكورد. ولكن من المرجح أن يزداد.

وكتبت تيك توك في قناة الترحيب عبر ديسكورد: هذا الخادم يشبه خلاصتك For You تمامًا. إنه مخصص لك، وبعض تعليقاته لاذعة، وليس لدى والديك أي فكرة عن ماهيته.

تيك توك تستكشف المنصة التي تخدم احتياجاتها

لدى الخادم خمسة مشرفين من تيك توك نفسها، مما قد يمثل مشكلة إذا استمر الخادم في النمو.. وهناك أيضًا مجموعة من القواعد التي لا تتضمن شراء العملات المشفرة أو أي محتوى NSFW، الذي يتم حظره في معظم إن لم يكن جميع الخوادم.

وقبل الدردشة، يجب أن تشير إلى أنك تقرأ القواعد من خلال تحديد علامة الاختيار – وهذا أمر شائع لتثبيط البريد العشوائي. كما أن هناك خيارًا للإشارة إلى ضمائر الجنس في حسابك ضمن الخادم.

ولمنع البريد العشوائي (الذي يتعارض أيضًا مع القواعد)، تستخدم المنصة الصينية Slow Mode، وهي ميزة ديسكورد التي تتيح للأشخاص إرسال رسالة كل 30 ثانية فقط.

ولكن المستخدمين سرعان ما تجاوزوا Slow Mode من خلال إنشاء سلاسل المحادثات، حيث لا تنطبق المهلة الزمنية بين الرسائل. وبعد فترة وجيزة، أزال المشرفون القدرة على إنشاء سلاسل المحادثات.



وداخل مساحة ديسكورد، يوجد محادثات للتعارف، والمشاركة الفردية، وطلب الدعم، وغرفة الألعاب، التي تتوافق مع اهتمام المنصة الصينية المتزايد بالألعاب.

وتختبر المنصة في الآونة الأخيرة برنامج بث عبر الأجهزة المكتبية يسمى TikTok Live Studio، الذي يمكن أن يسمح للمبدعين ببث لقطات ألعاب مباشرة.