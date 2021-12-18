تيك توك تدخل مجال المطاعم عبر TikTok Kitchen

أعلنت منصة تيك توك عن شراكة مع Virtual Dining Concepts لإطلاق مواقع TikTok Kitchen المخصصة للتوصيل فقط في جميع أنحاء الولايات المتحدة بدءًا من شهر مارس 2022.

وأصبحت مقاطع الفيديو الخاصة بالطعام والوصفات جزءًا أساسيًا من برمجة تيك توك، حيث حصدت المقاطع ملايين المشاهدات. وذكرت الشركة مؤخرًا أن أكثر من مليار شخص حول العالم يستخدمون المنصة شهريًا.

ونجحت Virtual Dining Concepts في دعم مطاعم المشاهير وغير المشاهير، وأبرزها MrBeast Burger، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ أن أطلقه نجم يوتيوب، جيمي دونالدسون، في خريف 2020.

وباع MrBeast Burger مليون برجر في ثلاثة أشهر. ولديه الآن 1500 موقع افتراضي في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

ويقول المؤسس المشارك روبرت إيرل إنه تم التخطيط لإطلاق نحو 300 موقع TikTok Kitchen في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق أكثر من 1000 موقع TikTok Kitchen بحلول نهاية عام 2022. ويتوقع إيرل نجاحًا على قدم المساواة مع MrBeast Burger.

ويقول إيرل: لديك منصة بها مليار مشاهد شهريًا يتفاعلون باستمرار. إنها المرة الأولى التي توجد فيها علامة تجارية مثل هذه – جمهور من مئات الملايين من الناس.

وتعتمد قائمة TikTok Kitchen على اتجاهات الطعام الأكثر انتشارًا في التطبيق، بما في ذلك معكرونة الفيتا المخبوزة، التي صنفتها جوجل كأكثر الأطباق بحثًا في عام 2021.

تيك توك تتعاون مع Virtual Dining Concepts

من المقرر أيضًا في القائمة الافتتاحية رقاقات المعكرونة – أشكال المعكرونة المطبوخة والمغطاة بالجبن والمقلية بالهواء – بالإضافة إلى أضلاع الذرة المصنوعة من تقشير أجزاء من الذرة ودهنها بالتوابل وجبن البارميزان.

ويقول إيرل إن الأسعار تكون قابلة للمقارنة مع العلامات التجارية الأخرى لدى Virtual Dining Concept. ويبدأ برجر MrBeast Burger بسعر 6.99 دولارات.

وتتغير القائمة كل ثلاثة أشهر. وإذا بدأ الطبق ينتشر بسرعة، فمن المحتمل أن تكون هناك فرص لإضافته إلى القوائم.

علاوة على ذلك قالت تيك توك إنها تخصص أرباحها من المطاعم لمبدعي أطباق القائمة ولدعم مواهب الطهي الواعدة عبر المنصة.

ولم توضح المنصة كيفية تحدد المبدعين الحقيقيين للأطباق – التي تنتمي أحيانًا إلى أكثر من شخص واحد – أو الإيرادات التي تتوقع تحقيقها وتوزيعها. كما لن تكون أسماء صانعي الأطباق موجودة في قوائم TikTok Kitchen.