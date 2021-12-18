التعرف على المقاطع الصوتية عبر Cortana في ويندوز 11

لازال مساعد Cortana الرقمي الخاص بأجهزة ويندوز موجودًا في ويندوز 11، بالرغم من أنك لن تجده تلقائيًا في حاسوبك.

ونتيجةً لذلك تحتاج إلى تفعيله بشكل يدوي عبر إعدادات ويندوز 11 إذا كنت ترغب في استخدامه، وذلك بعكس ويندوز 10. وتستطيع عبر هذا المساعد الشخصي أن تتعرف على الأغاني التي تعمل في الخلفية عبر حاسوبك.

وتعمل هذه الطريقة بشكل يشبه تطبيق shazam المتخصص في تحديد الأغاني التي تعمل تلقائيًا في المنطقة المحيطة بك أو التي يستطيع هاتفك تسجيل الصوت فيها.

وكانت هذه الخدمة من Cortana تعتمد بشكل رئيسي على خدمة Groove Music التي قد توقفت حاليًا، ونتيجةً لذلك قد لا تجد النتائج دقيقة بالشكل الكافي، كما أن مايكروسوفت أوقفت تطبيق Cortana لأجهزة أندرويد وآيفون.

طرق تشغيل مساعد Cortana في ويندوز 11

يمكنك تفعيل Cortana بأكثر من طريقة في ويندوز 10 و ويندوز 11، حيث تستطيع الضغط على الزر الخاص بها في شريط المهام.

كما يمكنك البحث عنها عبر كتابة Cortana في قائمة إبدأ بالإضافة إلى تفعيلها عبر الأوامر الصوتية أو لوحة المفاتيح.

ولكن تحتاج إلى تفعيل هذه الاختيارات قبل استخدامها بشكل مباشر في ويندوز 11، ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق Cortana واضغط على النقاط الثلاثة العلوية في التطبيق لتصل إلى قائمة التطبيق.

بعد ذلك اختر إعدادات التطبيق واختر التفعيل الصوتي للمساعد الشخصي.

يجب أن يكون الاختيار فعالًا حتى تستجيب Cortana للأوامر الصوتية، وإذا لم تجده مفعلًا قم بتفعيله يدويًا.

التعرف على المقاطع الصوتية عبر Cortana

توجد أكثر من طريقة تمكنك من استخدام Cortana للتعرف على المقاطع الصوتية التي تعمل في الخلفية، ولكن يجب أن تقوم بتوصيل مايكروفون بالحاسوب إذا لم يكن يمتلك واحدًا بداخله مثل الحواسيب المحمولة.

ويمكنك أن تطلب مباشرةً من Cortana التعرف على الأغاني عبر توجيه الأمر مباشرةً مثل ” ما هي الأغنية التي تعمل أو ماهو اسم الأغنية التي تعمل”

كما تستطيع تشغيل المساعد الشخصي ومن ثم الضغط على العلامة الموسيقية الموجودة في أعلى القائمة الخاصة به لتتعرف على الأغنية.

وعندما يتعرف Cortana على الأغنية التي تعمل في الخلفية، فإنك تجد أمامك الصورة الخاصة بها والمغني والألبوم.

ويمكنك الضغط على زر البحث عن أغنية أخرى لتعود إلى الشاشة الرئيسية للمساعد الشخصي. كما تجد قائمة بالمقاطع المشابهة لها بالأسفل.