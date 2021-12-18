إنستاجرام تطرح الميزة الجديدة Profile Embed

تطرح منصة إنستاجرام الميزة الجديدة Profile Embed التي تتيح للمستخدمين تضمين نسخة مصغرة من الحساب في موقع الويب.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بدمج الحسابات ضمن إنستاجرام في مواقع الويب مثل المدونات والمحافظ.

وتقول عملاقة التواصل الاجتماعي إن الميزة متاحة حاليًا في الولايات المتحدة فقط. وأعلن رئيس الشركة، آدم موسيري، عن إطلاق الميزة الجديدة في مقطع فيديو تم نشره عبر تويتر.

وأوضح موسيري في الفيديو: لقد تمكنت من تضمين صورة أو فيديو إنستاجرام في موقع ويب لسنوات عديدة حتى الآن. وتسمح الميزة الجديدة لك بتضمين نسخة مصغرة من حسابك عبر المنصة ضمن موقع ويب. ربما تريد عرض محتواك ضمن إنستاجرام من خلال موقع ويب في مكان ما أو الارتباط بمحتوى شخص آخر.

وفي الفيديو، حدد موسيري أيضًا ميزتين أخريين تم الإعلان عنهما في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأطلقت الشركة ميزة Reels Visual Replies الجديدة التي تتيح للمستخدمين الرد على التعليقات عبر المنشورات باستخدام Reels.

وعندما يختار المستخدمون الآن الرد على تعليق، فإنهم يرون خيارًا جديدًا يسمح لهم بتحديد زر Reels لإنشاء رد على الفيديو.

إنستاجرام تتيح لك تضمين نسخة من حسابك في موقع ويب

يظهر رد الفيديو على هيئة ملصق. وهذه الميزة الجديدة مشابهة لردود فيديو تيك توك، التي تسمح للمستخدمين بالرد على التعليقات على المحتوى عبر الفيديو.

وأطلقت تيك توك الميزة في العام الماضي لمنح المستخدمين طريقة لتقديم المزيد من السياق حول مقاطع الفيديو والإجابة على الأسئلة.

وبالنظر إلى شعبية ميزة تيك توك، فليس من المستغرب أن إنستاجرام أطلقت ميزة مماثلة تستنسخها. ولم تكن المنصة المملوكة لشركة ميتا هي الوحيدة التي قامت بذلك، حيث طرحت بنترست خيار السماح للمستخدمين بالرد على التعليقات بمقاطع الفيديو بعد أيام قليلة من إعلان منصة مشاركة الصور عن ميزتها.

وذكر موسيري الميزة الثالثة الجديدة في الفيديو، وهي ميزة Playback الجديدة لنهاية العام. وتستفيد هذه الميزة من أرشيف القصص في المنصة، بحيث يمكن للمستخدمين تخصيص واختيار ما يصل إلى 10 قصص لمشاركتها مع المتابعين.

ولكي تكون مؤهلاً لهذه الميزة، يحتاج المستخدمون إلى نشر أكثر من ثلاث قصص هذا العام أو تشغيل أرشيف القصص.

وتقترح المنصة لك منشورات Playback. ولكن لديك أيضًا خيار اختيار ما تريد مشاركته. وتتاح الميزة الجديدة حاليًا للمستخدمين لعدة أسابيع.