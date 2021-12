ميتا تضيف مترجمي لغة الإشارة لمكالمات فيديو Portal

تضيف شركة ميتا، الشركة الأم لشركة فيسبوك، خدمات ترحيل الفيديو (VRS)، أو خدمات تفسير الفيديو، إلى أجهزة اتصال الفيديو Portal، مما يسمح للمستخدمين بإحضار مترجمي لغة الإشارة الإنجليزية أو الإسبانية إلى محادثات الفيديو.

وتتوفر الميزة الجديدة كجزء من التعاون مع ZP Better Together، وهي شركة تقنية تقدم حلول اتصال للمستخدمين الصم وضعاف السمع.

وأوضحت المتحدثة باسم شركة ميتا أن المستخدمين يحتاجون إلى التقدم للحصول على حساب ZP Better Together لتأكيد أنهم مؤهلون للخدمة، التي يتم تمويلها فيدراليًا بموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة.

وتعد كل من الخدمة وأجهزة Portal مجانية للمؤهلين. ويجب أن يكونوا من مستخدمي VRS في الولايات المتحدة الذين يتواصلون باستخدام لغة الإشارة الأمريكية ASL.

وبمجرد حصول المستخدم على حساب ZP Better Together وجهاز Portal، يصبح بإمكانه الوصول إلى خدمة مترجم لغة الإشارة الأمريكية ASL من خلال تطبيقات ZP Better Together المتوفرة في متجر تطبيقات Portal.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن مترجمي لغة الإشارة الأمريكية ASL يظهرون عبر الشاشة أثناء مكالمات Portal وهم متاحون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأصبحت مكالمات الفيديو منتشرة في كل مكان أثناء الوباء. وبالرغم من أن خدمات مكالمات الفيديو مثل مايكروسوفت تيمز و Zoom تحتوي على تسميات توضيحية، يمكن أن تضيع الفروق الدقيقة في المحادثات دون مترجم لغة الإشارة الذي يوفر لهجة وسياق.

كما تلاحظ ميتا، فإن لغة الإشارة هي اللغة الأساسية لمجتمع الصم وضعاف السمع. نتيجة لذلك توفر الإضافة مستوى جديدًا من إمكانية الوصول إلى مكالمات Portal.

ويمكن للأشخاص الصم أو ضعاف السمع التقدم للحصول على جهاز Portal مجانًا عبر portal.zpvrs.com.

وقالت الشركة: أصبحت مكالمات الفيديو خدمة بالغة الأهمية تتيح العمل عن بعد والتعلم من المنزل. وبالنسبة لمجتمع الصم وضعاف السمع، يمكن أن تكون أيضًا بمثابة شريان حياة. ولكن ليس كل شخص قادر على التواصل باستخدام لغة الإشارة.

ويمكن لأعضاء مجتمع الصم وضعاف السمع مع VRS التواصل في الوقت الفعلي مع الأشخاص الذين يسمعون باستخدام مترجم لغة الإشارة.