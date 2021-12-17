سامسونج تعلن عن حاسبها اللوحي Galaxy Tab A8

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق جهازها الجديد Galaxy Tab A8، وهو الجهاز الأكثر انسيابية وقوة من سلسلة Tab A حتى الآن.

ويجمع جهاز Galaxy Tab A8 بين الشاشة والقوة والأداء في تصميم نحيف وخفيف الوزن جاهز للتعلم والترفيه والتواصل والمزيد.

ويوفر الجهاز تجربة محمولة تتوافق مع أنماط الحياة اليومية للمستخدمين وميزانياتهم ويتزامن بسلاسة مع أجهزة جالاكسي الأخرى.

وقالت الشركة: أصبحت الأجهزة اللوحية لا غنى عنها للكثيرين في عالم أصبح فيه العمل والتعلم عن بعد هو القاعدة. إنها الأداة المثالية للاستفادة بشكل أكبر من أنشطتنا عبر الإنترنت سواء في المنزل أو أثناء التنقل.

وأضافت: نحن نعلم أن الأشخاص يتجهون بشكل متزايد إلى الأجهزة اللوحية لإجراء مكالمات الفيديو وحضور الفصول الدراسية عبر الإنترنت واللعب بالألعاب والبث المباشر. نتيجة لذلك قمنا بتجهيز Galaxy Tab A8 بميزات جديدة لمساعدتك على الوصول إلى مستوى جديد.

ويتميز جهاز Galaxy Tab A8 اللوحي من سامسونج بشاشة موسعة بقياس 10.5 إنشات مع إطار نحيف بشكل ملحوظ ونسبة عرض إلى ارتفاع مشتركة تبلغ 16:10.

وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 80 في المئة، مما يتيح تجربة مشاهدة غامرة أكثر بكثير من نماذج الأجهزة اللوحية السابقة.

وسواء كان المستخدمون يبثون عرضًا مفضلاً أو يلعبون مع الأصدقاء أو يتواصلون مع العائلة عبر مكالمات الفيديو، فإن مكبر الصوت الرباعي لجهاز Galaxy Tab A8 المزود بتقنية Dolby Atmos يوفر مشهدًا صوتيًا غنيًا بالتفاصيل.

ومع Samsung TV Plus وأكثر من 200 قناة مجانية، يمكن لمالكي Galaxy Tab A8 الاستمتاع بالترفيه المباشر وعند الطلب للمحتوى.

وبالنسبة للمستخدمين الجدد، يأتي Galaxy Tab A8 مع شهرين من YouTube Premium دون إعلانات. نتيجة لذلك يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديك دون انقطاع وفي الخلفية وبلا اتصال بالإنترنت.

وبالإضافة إلى شاشته، يوفر Galaxy Tab A8 مزيدًا من القوة والأداء في تجربة سلسلة Tab A من سامسونج. وتمت زيادة كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات في Galaxy Tab A8 بنسبة 10 في المئة لتقديم أداء أسرع وأكثر سلاسة دون تأخير.

سامسونج توفر شاشة وقوة وأداء أكبر

بالإضافة إلى ذلك يوفر Galaxy Tab A8 عدة مستويات من خيارات التخزين، بحيث يمكن للمستخدمين اختيار المستوى المناسب لهم.

ويمكك الاختيار بين 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، مع الاستفادة من ميزة بطاقة microSD للحصول على مساحة تصل إلى تيرابايت.

ويتوفر Galaxy Tab A8 الآن أيضًا مع 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. وتعني البطارية التي تبلغ سعتها 7040 ميلي أمبير مع شحن سريع يصل إلى 15 واط أنه يمكن للمستخدمين البث لساعات طويلة دون القلق بشأن الشحن.

ويوفر Galaxy Tab A8 محتوى تعليميًا تفاعليًا قويًا وأدوات تحكم أبوية تسهل على الآباء توفير بيئة تعليمية آمنة وجذابة لأطفالهم في المنزل وأثناء التنقل.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى لقطة شاملة لاستخدام الجهاز ونشاطه في مكان واحد. ويمكنهم تحديد أهداف وقت الشاشة وتتبع التقدم المحرز طوال الأسبوع.

كما يمكن للأطفال أيضًا الاستمتاع بتجربة جهاز لوحي مرحة ومخصصة. وذلك بفضل شراكات سامسونج مع شركاء المحتوى العالميين والقدرة على تخصيص الشاشة الرئيسية بأيقونات مرحة وأنظمة ألوان.

ويمكنك تقسيم شاشتك واستخدام تطبيقين جنبًا إلى جنب. كما يمكنك إضافة نافذة منبثقة أيضًا باستخدام ميزة النافذة المتعددة النشاط.

ويتمتع الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وميزة مسجل الشاشة الجديدة.

ويدعم Galaxy Tab A8 منصة الأمان Knox من سامسونج مع حماية متعددة الطبقات. ويضمن التعرف على الوجه أن مالكي Galaxy Tab A8 هم الوحيدون الذين يتمتعون بسهولة الوصول إلى أجهزتهم. وتضمن الحماية المستمرة في الوقت الفعلي للبرنامج الأساسي عدم تمكن التهديدات الخارجية من الوصول إلى الجهاز.

ويتوفر Galaxy Tab A8 باللون الرمادي والفضي والذهبي الوردي في أوروبا بداية من أواخر شهر ديسمبر. ويكون متاحًا في مناطق أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة في شهر يناير 2022.