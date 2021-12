تيك توك تعدل توصيات For You لتجنب الأنماط المتكررة

تخطط منصة تيك توك لإجراء بعض التغييرات الرئيسية على صفحة For You، الشاشة الرئيسية للتطبيق. ويتم تعديل الخوارزمية التي تملأ صفحة For You ببث لا ينتهي من مقاطع الفيديو لمنعها من عرض الكثير من نفس أنواع المحتوى.

وكتبت المنصة في تدوينة: بينما نواصل تطوير استراتيجيات جديدة لمقاطعة الأنماط المتكررة، فإننا نبحث في كيفية قيام نظامنا بتغيير أفضل لأنواع المحتوى التي يمكن التوصية بها في تسلسل. هذا هو السبب في أننا نختبر طرقًا لتجنب التوصية بسلسلة من المحتوى المتشابه – مثل الحمية الشديدة أو اللياقة البدنية أو الحزن أو الانفصال – للحماية من مشاهدة الكثير من فئة المحتوى التي قد تكون جيدة كفيديو واحد ولكنها تمثل مشكلة إذا ينظر إليها في مجموعات.

وتعمل الخدمة أيضًا على طريقة لتحديد متى تعرض الخوارزمية أنواعًا محدودة من مقاطع الفيديو للمستخدم فقط.

وتشير إلى أنه بالرغم من أن مقاطع الفيديو المتعلقة بالوحدة أو فقدان الوزن قد لا تنتهك قواعدها. ولكن هذه الأنواع من مقاطع الفيديو قد يكون لها تأثير سلبي إذا كانت تشكل معظم ما يراه المستخدم عبر صفحة For You. نتيجة لذلك من المهم منع حدوث ذلك.

وقالت تيك توك: هدفنا هو أن تعرض خلاصة For You لكل شخص نطاقًا واسعًا من المحتوى والمبدعين والموضوعات.

وأشارت إلى أن العديد من مقاطع الفيديو المماثلة التي تظهر في الخلاصة لا تعكس نوع التجربة التي تريد تعزيزها.

وتتشاور الخدمة مع المجلس الاستشاري للمحتوى والمجتمع، فضلاً عن الخبراء في مجالات الطب وعلم النفس الإكلينيكي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك تطور المنصة خيار يتيح للمستخدمين حظر مقاطع الفيديو المرتبطة بكلمات أو وسوم معينة عبر صفحة For You. ويعطيهم ذلك مزيدًا من التحكم في ما يرونه عبر الشاشة الرئيسية.

تيك توك تختبر طرقًا للتقليل من المحتوى الإشكالي

تعد خوارزمية توصية صفحة For You هي المكون السري للمنصة وأحد الأسباب الرئيسية التي جعلت التطبيق يتمتع بشعبية.

وتراقب أنظمة التطبيق عادات تفاعل المستخدمين، مثل طول مدة بقاء الشاشة على جزء معين من المحتوى ومقاطع الفيديو التي يحبها شخص ما، لتحديد أنواع مقاطع الفيديو التي قد تجعلهم مدمنين على صفحة For You.

وفي جلسة استماع للجنة التجارة بمجلس الشيوخ في شهر أكتوبر بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الأطفال والمراهقين، ضغط أعضاء مجلس الشيوخ على ممثلين من تيك توك وسناب شات ويوتيوب في العديد من الأمور. وكان من بينها كيف يمكن للخوارزميات أن تروج لمحتوى حول قضايا مثل اضطرابات الأكل وإيذاء النفس.

وقد يساعد إعلان تيك توك هذا في تهدئة مخاوف المشرعين. وتلاحظ المنصة أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت والتكرار لإجراء هذه التغييرات عبر الأنظمة والأدوات وتنفيذها بالشكل الصحيح.