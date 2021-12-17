تيك توك تطرح مجموعة من ميزات التحرير

أعلنت منصة تيك توك عن مجموعة واسعة من أدوات التحرير لكل مستوى من صناع المحتوى التي من شأنها تحسين مظهر مقاطع الفيديو.

وأجرت المنصة بعض التحديثات على الكاميرا وأدوات التحرير، مع تقديم ميزات جديدة في الشاشة الخضراء، وتحسينات الفيديو بنقرة واحدة، والمؤثرات الصوتية الجديدة، والمزيد.

وقالت الشركة: نعتقد في تيك توك أنه لا يجب أن تكون محترفًا في تحرير الفيديو أو صانع أفلام حائز على جوائز لتقديم محتوى سهل وجذاب وممتع. وهناك أدوات سهلة وبديهية تمكن الأشخاص من التعبير عن إبداعهم بلا حدود. ومن المحررين ذوي الخبرة إلى أولئك الذين يصنعون أول فيديو لهم، نحن متحمسون لتقديم مجموعة واسعة من الأدوات.

وتعد الشاشة الخضراء واحدة من أكثر تأثيرات المجتمع استخدامًا عبر المنصة. وتجلب تيك توك الآن صور GIF للشاشة الخضراء.

وبالشراكة مع GIPHY، يمكن للمستخدمين الآن الاختيار من مكتبة صور GIF لتطبيقها كخلفياتهم عند استخدام التأثير الإبداعي للشاشة الخضراء.

وسواء كنت تبحث عن رد الفعل المثالي بتنسيق GIF أو عرض صورة هزلية، فإن GIPHY في الشاشة الخضراء تفتح فرصًا جديدة ومثيرة للإبداع ورواية القصص.

تيك توك تقدم أدوات لكل مستوى من صناع المحتوى

يعمل زر التحسين المرئي الجديد على تحسين التعريض والإضاءة المنخفضة وتصحيح الألوان. وسواء كنت تقوم بالتحميل من ألبوم الكاميرا أو التصوير مباشرة من تيك توك، فإن تحسين الفيديو يساعد في توفير الوقت لضبط تعديلات الفيديو قبل النشر.

ولتجربتها، قم بتسجيل الفيديو أو تحميله وانقر على زر تحسين الجديد عبر اللوحة اليمنى. وللتراجع عن التحسين، انقر على زر تحسين مرة أخرى.

ويمكن للأشخاص إصدار أي صوت من مقاطع الفيديو وجعله يبدو وكأنه صوت حيوان أو آلة موسيقية. كما يمكن للناس أن يجعلوا صوتهم يقلد مواء القطة أو لحن الفلوت. وتتطلع المنصة إلى تطوير هذه الأداة بشكل أكبر وإضافة المزيد من المؤثرات الصوتية مستقبلًا.

وتطرح المنصة خيار تحميل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل. ويمكن للأشخاص في بلدان محددة الآن اختيار تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم بدقة 1080 بكسل، مما يسمح لصناع المحتوى بمشاركة محتوى عالي الجودة. كما يسمح ذلك للجماهير بالاستمتاع بتجربة مشاهدة محسّنة.