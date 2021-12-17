تهديدات عبر تيك توك تتسبب بإلغاء الفصول الدراسية

تسببت التقارير عن التهديدات التي انتشرت عبر منصة تيك توك في إلغاء المناطق التعليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الفصول الدراسية اليوم الجمعة، الموافق 17 ديسمبر.

وقالت المقاطعات في كاليفورنيا وتكساس ومينيسوتا وميسوري إنها تخطط للإغلاق اليوم الجمعة ردًا على ذلك. وفي مكان آخر، قالت المقاطعات إنها تخطط لزيادة تواجد الشرطة أو أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى الآباء ليقولوا إنهم يحققون في الادعاءات.

ولكن حتى الآن، هناك القليل من الأدلة على مصداقية التهديدات أو حتى وجودها. وتقول المقاطعات وإدارات الشرطة المحلية إلى حد كبير إنهم سمعوا عن اتجاه يشير إلى إمكانية إطلاق النار أو التفجيرات في 17 ديسمبر. ولكن ليس من الواضح عدد الذين شاهدوا تهديدًا معينًا أو تهديدًا لمدارسهم على وجه الخصوص.

ويقول عدد من المقاطعات إنهم بحثوا في الأمر ولا ينظرون إلى التهديدات على أنها ذات مصداقية أو حتى حقيقية.

وكتبت مدارس مقاطعة بالتيمور العامة عبر تويتر: حققت وكالات تطبيق القانون في هذا التهديد وقررت أنه نشأ في ولاية أريزونا وأنه غير موثوق.

بينما كتبت إحدى مقاطعات ميسوري التعليمية: لم تكن هناك في الوقت الحالي تهديدات لأي من المدارس في ميسوري.

وكتبت دائرة مدارس قرية ميلفورد في أوهايو إلى أولياء الأمور: لم تكن هناك تهديدات محلية ذات مصداقية. وفي نيو جيرسي، غرد الحاكم فيل مورفي قائلًا: لا توجد تهديدات محددة معروفة ضد مدارس نيو جيرسي.

وقد تكون تقارير التهديدات عبر تيك توك ذاتية. وتحذر مقاطع الفيديو التي يتم نشرها عبر تيك توك الآخرين من أنه يجب عليهم عدم الذهاب إلى المدرسة في 17 ديسمبر بسبب التهديدات المفترضة بإطلاق النار أو التفجيرات. ويبدو أن هذه المقاطع دفعت الآخرين إلى إنشاء مقاطع فيديو مماثلة.

وبعد أن ألغت المدارس الفصول الدراسية ردًا على تلك التهديدات المفترضة، ظهرت موجة جديدة من مقاطع الفيديو مع تحذيرات إضافية بناءً على كل من الادعاءات المفترضة والإلغاء الفعلي لبعض الفصول الدراسية.

تيك توك تعمل مع السلطات للنظر في التحذيرات

تقول المنصة إنها لم تحدد أي مقاطع فيديو تشكل تهديدات محددة. وكتبت في تغريدة: لم نعثر على دليل على نشوء مثل هذه التهديدات أو انتشارها عبر تيك توك. ونعمل مع سلطات تطبيق القانون للنظر في التحذيرات بجدية بالغة.

واختارت إحدى المناطق التعليمية في ليتل فولز بولاية مينيسوتا إلغاء الفصول الدراسية يوم الجمعة بعد إخطارها من قبل وزارة السلامة العامة بالولاية بشأن اتجاه تيك توك الذي يتحدث عن 17 ديسمبر باعتباره يومًا من التهديدات بإطلاق النار والتفجيرات في المدارس.

ووفقًا لمنشور عبر موقع مدارس ليتل فولز المجتمعية، قررت وكالات تطبيق القانون من خلال المقابلات أن ليتل فولز تم تحديدها في منشور تيك توك المتعلق بهذا التهديد، على عكس المدارس والمنطقة التعليمية الأخرى التي تعتقد أنه لم يتم تسميتها على وجه التحديد. ولكن المنطقة لم تقل أنها شاهدت التهديد بنفسها.

ووصفت الشرطة في جيلروي بولاية كاليفورنيا رسالة تهديد تضمنت أحرفًا أولية تتطابق مع مدرسة ثانوية محلية. وتم إلغاء الفصول الدراسة في المدرسة نتيجة لذلك.

ولكن الشرطة قالت إنها قررت لاحقًا أن المنشور كان يتعلق بمدرسة ثانوية مختلفة في لوس أنجلوس. وحددت إدارة شرطة مدرسة لوس أنجلوس من نشر المنشور، وقررت أنه ليس تهديدًا موثوقًا به.

وتعاملت المناطق التعليمية مع الشائعات التي انتشرت عبر تيك توك من قبل. وكان هناك قلق هذا العام بشأن تحدي صفع المعلم، الذي تبين أنه مزيف.