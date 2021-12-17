الهند فرضت غرامة على أمازون بقيمة 26.3 مليون دولار

علقت لجنة المنافسة الهندية صفقة شركة أمازون مع Future Group بعد أن راجعت الشكاوى من أن عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية أخفت المعلومات أثناء سعيها للحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وفرضت لجنة المنافسة الهندية غرامة قدرها 26.3 مليون دولار على شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة لإخفاء الحقائق.

وفي طلب مؤلف من 57 صفحة، قال منظم مكافحة الاحتكار في الهند إن أمازون ألغت الغرض الفعلي والتفاصيل لصفقة عام 2019 وسعت إلى إثبات التمثيل الزائف وقمع الحقائق المادية.

وقالت لجنة المنافسة الهندية إنه من الضروري الآن فحص الصفقة من جديد وقالت إن موافقتها تظل معلقة حتى ذلك الحين.

واتهم مقدمو الشكاوى أمازون بعدم الكشف عن نية السيطرة بشكل غير مباشر على الشركة الأم Future Retail، من خلال استحواذها على حصة 49 في المئة في Future Coupons.

وجاء في أمر لجنة المنافسة الهندية: لقد ألغت أمازون النطاق الفعلي للاندماج. وقدمت بيانات خطأ وغير صحيحة فيما يتعلق بالاتفاقية التجارية، التي كانت متشابكة في نطاق وغرض الاندماج.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من إعلان أمازون أمام الوكالة أنه ليس لديها السلطة القانونية لإلغاء صفقة تم إصدار الموافقة عليها.

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة قولها: سلطة سحب الموافقة ليست متاحة لسلطة قانونية ما لم ينص القانون الهندي عليها صراحة.

وأصدرت هيئة التجار في 15 ديسمبر بيانًا لدحض حجة أمازون. وأضافت أنه كان ينبغي ألا تشارك الشركة في أي من إجراءات لجنة المنافسة الهندية إذا كانت تعتقد أن الوكالة لا تملك سلطة إلغاء صفقة.

أمازون مطالبة بدفع الغرامة في غضون 60 يومًا

يأتي طلب لجنة المنافسة الهندية في وقت انخرطت فيه الشركة الأمريكية و Future Group في معركة في المحاكم الهندية. وذلك بعد أن وافقت Future Group على بيع أصولها إلى Reliance Group التابعة لموكيش أمباني.

وقالت Reliance Group، أكبر سلسلة بيع بالتجزئة في الهند، قبل عام إنها توصلت إلى اتفاقية مع Future Group. وذلك للاستحواذ على أعمال البيع بالتجزئة وتجار الجملة، بالإضافة إلى أعمال الخدمات اللوجستية والتخزين الخاصة بها، مقابل 3.4 مليارات دولار.

وبدأت الأمور تتعقد بعد ذلك بوقت قصير. واتهمت أمازون شركة Future Group بانتهاك عقدها وتوجهت إلى المحكم السنغافوري لوقف الصفقة بين الشركات الهندية.

ووصلت القضية إلى المحكمة العليا في الهند، التي حكمت في شهر أغسطس لصالح الشركة الأمريكية لتعطيل الصفقة.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تحذير أمازون هيئة مكافحة الاحتكار الهندية من أن إلغاء اتفاقها لعام 2019 مع Future Group يرسل إشارة سلبية إلى المستثمرين الأجانب ويمكن Reliance Group من تقييد المنافسة بشكل أكبر.