أوبر تختبر التوصيل الذاتي للطعام في العام المقبل

أعلنت شركة أوبر وشركة Motional للسيارات الذاتية القيادة عن شراكة من أجل عمليات التسليم الذاتية من خلال Uber Eats.

ومن المقرر إطلاق البرنامج التجريبي في وقت ما في أوائل عام 2022. وذلك بالرغم من أن Motional (وهي نفسها شراكة بين هيونداي و Aptiv) لم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول التوقيت.

كما لن تتوفر أيضًا المجموعة الكاملة من خيارات الطعام المتوفرة عادةً من خلال Uber Eats. وبدلاً من ذلك، يختار العملاء من مجموعة منسقة من مجموعات الوجبات من مطاعم مختارة.

ولن يكون هذا المشروع المشترك دون سائق في حد ذاته. وقال متحدث باسم Motional إننا نطلق الخدمة مع وجود مشغلي السلامة في السيارة.

وتقتصر عمليات تسليم مجموعة الوجبات غير المستقلة على سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، حيث يعمل جزء كبير من فريق Motional.

وتمثل الشراكة أولى خطوات تشكيل الصناعة لكلا الشركتين. وتتوسع Motional في التوصيل دون سائق. وتعد هذه أول شراكة توصيل من أوبر مع مزود تكنولوجيا المركبات الذاتية القيادة.

وتوصل سيارات Motional الكهربائية بالكامل مجموعة منسقة من مجموعات الوجبات من مطاعم مختارة في Uber Eats.

وتستخدم Motional سيارتها الذاتية القيادة من الجيل التالي، وهي سيارة هيونداي IONIQ 5 الكهربائية بالكامل، مع تعديلات داخل السيارة لتمكين عمليات التسليم الذاتية.

وتكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام سيارات Motional من المستوى 4 لتطبيقات التوصيل.

Uber Eats تتيح الاستفادة من خبرة شركة أوبر

تحت قيادتها الأصلية، خططت أوبر في البداية لتحويل القوى العاملة لسائقي سيارات الأجرة شبه المحترفين إلى قوة عاملة، ومن ثم أزالت هذه التكاليف العامة بالكامل من خلال الاستثمار في المركبات الذاتية القيادة.

وقال الرئيس التنفيذي السابق، ترافيس كالانيك، في عام 2014: السبب وراء كون أوبر مرتفعة الثمن هو أنك تدفع مقابل الرجل الآخر الموجود في السيارة. عندما لا يكون هناك رجل آخر في السيارة، تكون تكلفة ركوب أوبر في أي مكان أرخص.

وبعد ست سنوات، باعت الشركة ذراعها ذاتية القيادة، المعروفة باسم مجموعة التقنيات المتقدمة، إلى شركة أورورا.

وسعت أوبر منذ ذلك الحين إلى إقامة شراكات مع شركات خارجية ذاتية القيادة، مثل وايمو. ولدى Motional شراكة مستمرة مع منافس أوبر الرئيسي، Lyft، لإطلاق أسطول ذاتي القيادة في عام 2023.