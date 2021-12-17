إدارة بايدن تفرض مزيدًا من العقوبات على DJI

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مزيدًا من العقوبات على شركة DJI، بما في ذلك باعتبارها واحدة من ثماني شركات صينية مضافة إلى قائمة شركات المجمع الصناعي العسكري الصيني.

وتعد DJI واحدة من أكبر شركات الطائرات المسيرة في العالم، وأضافتها الحكومة الأمريكية في العام الماضي إلى قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة، مما جعلها مصدر قلق للأمن القومي وحظرت الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها من تصدير التكنولوجيا إليها.

وقالت وزارة الخزانة الامريكية: حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ثماني شركات تكنولوجيا صينية. تدعم هذه الكيانات الثمانية بنشاط المراقبة الحيوية وتتبع الأقليات العرقية والدينية في الصين، ولا سيما أقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة في شينجيانغ. نتيجة للإجراء الذي تم اتخاذه، يتم منع الأشخاص الأمريكيين من شراء أو بيع بعض الأوراق المالية المتداولة علنًا المرتبطة بهذه الكيانات.

وأضافت الوزارة: تعمل DJI في قطاع تكنولوجيا المراقبة في اقتصاد جمهورية الصين الشعبية. وقدمت طائرات مسيرة لمكتب الأمن العام في شينجيانغ، التي تستخدم لمراقبة الأويغور في شينجيانغ. تم إدراج مكتب الأمن العام في شينجيانغ سابقًا في شهر يوليو 2020 لكونه شخصًا أجنبيًا مسؤولاً أو متواطئًا في أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتقول الحكومة الأمريكية إن هذه الشركات قد دعمت الجهود المبذولة لمراقبة وتتبع شعب الأويغور في شينجيانغ.

DJI تساعد الصين في مراقبة الأويغور

أعلن البيت الأبيض في الأسبوع الماضي مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين بسبب تلك الأنشطة.

وخلال مؤتمر صحفي، سئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن الحظر ورد بالقول: لقد لاحظنا التقارير ذات الصلة. أود أن أؤكد أن الصين تعارض دائمًا التحركات الأمريكية لتوسيع مفهوم الأمن القومي وممارسة القمع غير المبرر على الشركات الصينية. شارك الجانب الصيني الحقائق والحقيقة بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ في مناسبات عديدة. نتابع الموقف ذي الصلة عن كثب ونحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

ولم يعلق المتحدث باسم DJI على الإجراء الجديد. ولكن أشار إلى رد الشركة على عقوبات العام الماضي. وينص الرد على ما يلي: لم تفعل DJI شيئًا لتبرير وضعها في قائمة الكيانات. لقد ركزنا دائمًا على بناء المنتجات التي تنقذ الأرواح وتفيد المجتمع. تظل DJI وموظفوها ملتزمين بتزويد عملائنا بأكثر التقنيات ابتكارًا في الصناعة. نقوم بتقييم الخيارات لضمان معاملة عملائنا وشركائنا وموردينا معاملة عادلة.