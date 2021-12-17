آيفون يحصل على تطبيق تحرير الصور Pixelmator Photo

أعلنت شركة Pixelmator أن تطبيقها لتحرير الصور المتعمق المسمى Pixelmator Photo أصبح متاحًا الآن عبر هواتف آيفون، وذلك بعد أن كان يقتصر سابقًا على آيباد.

وهذا يعني أنه يمكنك التقاط صورة بكاميرا آيفون وتعديلها باستخدام Pixelmator Photo، مع أكثر من 30 أداة لضبط الألوان.

وتم تصميم Pixelmator Photo لجعل عمليات التحرير الأكثر شيوعًا للصور سهلة للغاية، مع دمج الميزات الرئيسية من تطبيق Pixelmator حسب الاقتضاء.

كما أنه يعتمد على iCloud Photos كمكتبة أساسية، مع مزامنة سلسة عبر الأجهزة. وتعني إضافة Share المدمجة أيضًا أنه يمكنك الانتقال مباشرة من عرض صورة في تطبيق Photos إلى تحريرها في Pixelmator Photo.

وإذا كانت لديك احتياجات أكثر تعقيدًا، فإن بإمكانك توجيه Pixelmator Photo إلى أي مجلد في تطبيق الملفات لعرضه في متصفح المكتبة داخل التطبيق، مثل قرص USB متصل.

ويمكن للمستخدمين في أي وقت التراجع عن أي تعديلات يتم تطبيقها على الصور في Pixelmator Photo. ويتضمن ذلك تعديلات المنحنى ومرشحات الألوان وأداة الإصلاح التلقائي لإزالة الكائنات غير المرغوب فيها من المشهد.

وتتوفر أيضًا ميزات التعلم الآلي لـ Pixelmator في Pixelmator Photo، بما في ذلك ML Crop و ML Denoise و ML Super Resolution.

كما يمكنك أيضًا إعداد مهام سير عمل معقدة لتطبيق مجموعة من التعديلات على مجموعة من الصور دفعة واحدة، بحيث يمكنك بسهولة معالجة جميع اللقطات خلال جلسة واحدة.

Pixelmator Photo يصل إلى هواتف آيفون

يتميز التطبيق بأكثر من 30 خيارًا لتعديل الألوان، ودعم أكثر من 600 تنسيق صور RAW مثل Apple ProRAW. والتكامل مع تطبيق Photos و iCloud Photos، والعديد من أدوات التحرير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتتضمن نسخة التطبيق لهواتف آيفون أيضًا ميزات التحرير المجمعة لتحرير صور كاملة في وقت واحد. ونسخ التعديلات ولصقها بين الصور، وعرض مقارنة مقسمة لمقارنة التعديلات بتفاصيل دقيقة، والأدوات الأساسية مثل الاقتصاص والتسوية، والمزيد.

ويتطلب التطبيق نظام iOS 14 أو إصدارًا أحدث، وهو متوفر عبر متجر آب ستور كتحديث مجاني لمستخدمي تطبيق آيباد الحاليين.

كما يمكن للمستخدمين الجدد الاستفادة من سعر إطلاق خاص يبلغ 3.99 دولارات. ويتم تسعير التطبيق كعملية شراء لمرة واحدة بقيمة 7.99 دولارات.

وتشتهر Pixelmator بمحرر الصور الغني بالمزايا وأداة الرسومات Pixelmator Pro الشهيرة لنظام التشغيل ماك.