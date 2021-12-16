P50 Pocket .. هاتف هواوي القابل للطي

تستعد شركة هواوي للإعلان عن هاتف جديد قابل للطي في وقت لاحق من هذا الشهر يسمى Huawei P50 Pocket، وذلك وفقًا لمنشور عبر حساب ويبو الرسمي للشركة.

وعلى عكس هواتف Mate X القابلة للطي السابقة، التي يمكن طيها من جهاز بحجم الحاسب اللوحي إلى هاتف ذكي، يتميز P50 Pocket بتصميم صدفي يمكن طيه إلى حجم الهاتف الذكي. إنه تصميم مشابه لأجهزة Samsung Z Flip أو Motorola Razr.

وتم نشر جلسة تصوير تتضمن هاتف P50 Pocket عبر النسخة الصينية من المجلة الأمريكية الشهرية للأزياء النسائية Harper’s Bazaar.

ويبدو أن الهاتف يحتوي على نتوء مماثل للكاميرا ذات الحلقة المزدوجة لهاتف Huawei P50. ولكن تم إعادة توجيه الحلقة السفلية لتعمل كشاشة خارجية صغيرة، التي يبدو أنها قادرة على عرض الإشعارات أو العمل كمعين منظر للكاميرا.

وتشير التقارير إلى أن الهاتف يحتوي على مستشعر بصمة جانبي للأمان، وتشمل الألوان المتاحة الفضي والذهبي.

يذكر أن هواوي ليست غريبة على الأجهزة القابلة للطي. وقد أصدرت سابقًا هواتف Mate X و Mate XS و Mate X2.

ويوضح منشور هواوي أنها تستعد لإطلاقه في الصين في 23 ديسمبر، وليس من الواضح ما إذا كان P50 Pocket يمكن أن يشهد إصدارًا عالميًا أم لا.

هواوي تطلق الهاتف في 23 ديسمبر

من الواضح أن P50 Pocket يكون جهازًا لعشاق الموضة ومحاولة لانتزاع بعض حصة Galaxy Z Flip 3 في السوق.

ويمثل المظهر نقطة بيع الهاتف الرئيسية، مما يعني أن المواصفات مثل مجموعة الشرائح ونظام التشغيل هارموني قد تكون أقل أهمية بالنسبة للمشترين المحتملين.

وبالحديث عن المواصفات والميزات، ما زلنا لا نعرف أي شيء. ولكن من الممكن وجود مجموعة شرائح Snapdragon 888 دون مودم 5G. ومن المحتمل أن تكون الكاميرات الثلاثية واسعة وعريضة للغاية ومقربة.

ولم تقدم الشركة بعد أحدث هواتفها الذكية الرائدة، P50، خارج الصين بعد إطلاقه في شهر يوليو. ولا تزال الشركة تخضع لعقوبات أمريكية تحد من قدرتها على الحصول على مكونات الأجهزة. كما يعني الحظر أنه لا يمكنها التثبيت المسبق لتطبيقات جوجل وخدماتها عبر هواتفها.