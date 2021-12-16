سيتروين تعيد تخيل Ami كسيارة للطرق الوعرة

أصبح الذهاب للتخييم أو المشي لمسافات طويلة لطيفًا بفضل سيارة شركة صناعة السيارات الفرنسية سيتروين النموذجية الجديدة.

وتعتمد My Ami Buggy على سيارة Ami الكهربائية ذات المقعدين للمدينة التي لا تحتاج إلى ترخيص لقيادتها. ولكن تضيف بعض اللمسات العملية والأسلوبية مثل الإطارات المتعرجة الأوسع، وشريط إضاءة LED، وأبواب قماشية قابلة للإزالة.

وتعد My Ami Buggy في الأساس وسيلة لمصممي سيتروين لإظهار الإمكانات من خلال إضافة سمات أنيقة لتأكيد شخصيتها الرحالة الجريئة والودية، وذلك وفقًا للشركة. على هذا النحو، استلهموا من أشياء مثل ألعاب البناء والتصميم الصناعي والأزياء.

ويعد مخطط الألوان الكاكي والأسود والأصفر أول ميزة تجذب الانتباه، مما يمنحها إحساسًا بالتمويه في الهواء الطلق ورؤية عالية.

وهناك ميزة رئيسية أخرى هي الأبواب. وتم استبدال الأبواب العادية بأبواب قماشية قابلة للإزالة مع سحابات.

وتتيح لك الإطارات العريضة والأكثر عرضًا اصطحابها عبر الطرق الوعرة، طالما أنك تتذكر أن ارتفاع السيارة عن الأرض ليس كبيرًا.

كما أن لديها واقيات للمصابيح الأمامية وإطار احتياطي مثبت على السطح يضيف روح المغامرة ويزيد من عامل الجاذبية.

وتشمل الإضافات الأخرى شريط إضاءة LED ومكبر صوت قابل للإزالة وغطاء سقف للحماية من أشعة الشمس وحزمة رسومات تتضمن الكلمات Pilot و 01 على مقعد السائق و Copilot و 02 على مقعد الراكب.

سيارة سيتروين تحتوي على أبواب قماشية قابلة للإزالة

كما أنها توفر إسفنج أكثر سمكًا في المقاعد، وصناديق تخزين جديدة عبر لوحة القيادة وحتى مجموعة من الأمتعة المصممة لتناسب المساحات الداخلية للسيارة، وفقًا لسيتروين.

وتم تصميم ميزات أخرى مثل مشابك الهاتف الذكي وحوامل الزجاجات والمزيد باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد بحيث يمكن إعادة إنتاجها عند الطلب.

للتذكير، يمكن لسيارة Ami الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 45 كيلومتر في الساعة، وهو الحد الأقصى نفسه لسرعة الدراجات الإلكترونية في أوروبا. كما يمكنها السير لمسافة 70 كيلومتر عبر شحنة واحدة معتمدة على بطارية بقدرة 5.5 كيلوواط.

وبالرغم من أن المسافة ليست كبيرة. ولكن البطارية الصغيرة تعني أنه بالإمكان شحنها من خلال منفذ حائط بقدرة 220 فولط في ثلاث ساعات فقط.

ولابد أن مصممي الشركة قد استمتعوا كثيرًا بمفهوم My Ami Buggy. ولكن لا توجد أية معلومات حتى الآن عما إذا كانت سيتروين قد تبنيها وتبيعها.