أفضل لوحات المفاتيح للتفوق في الألعاب

عندما يتعلق الأمر بالتفوق في الألعاب، فإن لوحات المفاتيح تعتبر إحدى أهم ملحقات الحاسوب المكتبي المخصص للألعاب.

وتهتم الكثير من الشركات بتقديم لوحات مفاتيح مخصصة للألعاب، وبالتالي فإنك تجد الكثير من الاختيارات المحيرة في هذا المجال.

وتختلف لوحات المفاتيح المخصصة للألعاب كثيرًا في تصميمها وطريقة عملها، كما تعمل الشركات على تطويرها باستمرار.

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معايير اختيار لوحة مفاتيح تساعدك على التفوق في الألعاب

تعمل أغلب لوحات المفاتيح المخصصة للألعاب بطريقة مختلفة عن لوحات المفاتيح المعتادة والمخصصة للكتابة، وذلك بفضل اعتمادها على ميكانيكية فيزيائية لضغط الزر.

وبالتالي فإنك عندما تضغط على أي زر في لوحة المفاتيح، فإن الميكانيكية الخاصة به تتحرك لتسجل اللوحة هذه الضغطة. كما أن كل زر في هذه اللوحات يعمل منفصلًا عن باقي الأزرار.

ويختلف هذا الأمر عن لوحات المفاتيح المعتادة التي تعمل عبر غشاء بلاستيكي موجود أسفل الأزرار يقوم بتسجيل الضغطات.

كما أنك تشعر بمسافة الضغطة وقوة الضغطة الخاصة بأزرار لوحة المفاتيح المكيانيكية، وهذا يعني أن الزر يقاوم الضغط وتجد بعض المقاومة منه.

وتجعل هذه الميكانيكية اللوحة تصدر صوتًا مميزًا عند الضغط عليها يشبه صوت الآلات الكاتبة القديمة.

وتوجد ثلاثة أنواع من ميكانيكيات الضغط أو محولات Switches كما تطلق عليها الشركات المصنعة لها، وهي :

المحولات الحمراء: وهي صامتة بعض الشيء ولا تشعر معها بقوة الضغطة وتتطلب قوة بسيطة لتسجل الضغطة.

المحولات الزرقاء: وهي تصدر صوتًا عاليًا عند الضغط عليها وتشعر معها بقوة الضغط التي تطبقها وتتطلب منك الضغط عليها بقوة أكبر.

البنية : وهي تشبه المحولات الحمراء في درجة صوتها ولكنك تشعر بقوة الضغطة قليلًا.

ويختلف حجم لوحات المفاتيح المخصصة للألعاب أيضًا، حيث توجد بعض اللوحات التي تتخلى عن بعض الأزرار التي قد لا يحتاجها اللاعب.

وتجد لوحات يطلق عليها TKL وهي تأتي بعدد أزرار 104 زرًا، وتجدها بدون أزرار الأرقام الموجودة في جانب اللوحة الأيسر.

كما توجد لوحات أصغر كثيرًا من هذه ويطلق عليها 75٪ أو 60٪ بحسب عدد الأزرار الموجودة فيها والمساحة التي تشغلها هذه الأزرار.

ويفضل بعض المستخدمين الاعتماد على لوحات المفاتيح الأصغر حجمًا لتوفير مساحة في سطح المكتب الخاص بهم، ولكن بالطبع لا يسري هذا الأمر على جميع المستخدمين الذين قد يفضلون حجم لوحات المفاتيح الأكبر خاصةً عند استخدامها في الكتابة لفترات طويلة.

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أفضل لوحات المفاتيح المخصصة للألعاب

تختلف قائمة أفضل لوحات المفاتيح المخصصة للألعاب باختلاف المستخدم وتفضيلاته الشخصية من الحجم ونوع المحول الذي تستخدمه اللوحة.

ولكن تضم القائمة التي اخترناها اليوم مجموعة متنوعة من لوحات المفاتيح التي تعجب جميع المستخدمين في جميع المجالات والتفضيلات.

لوحة مفاتيح Logitech G915 للألعاب

تأتي هذه اللوحة بحجم أصغر قليلًا من باقي لوحات المفاتيح وارتفاع أصغر للوحة بشكل عام إلى جانب إرتفاع الأزرار.

وهي تعتبر إحدى أفضل لوحات المفاتيح من نوع TKL التي لا تأتي بأزرار الأرقام في جانب اللوحة.

ويمكنك الحصول عليها في نسخة لاسلكية أو سلكية كما تفضل، وتأتي أيضا باللون الأبيض والأسود وبأكثر من نوع من المحولات.

لوحة مفاتيح Razer BlackWidow lite

تبدو هذه اللوحة كقطعة فنية في غاية الجمال وذلك عبر لونها الأبيض وافتقارها لأضواء RGB واعتمادها فقط على الإضاءة البيضاء.

كما تعتبر من عائلة مفاتيح TKL صغيرة الحجم وهي تأتي مزودة بمفاتيح من نوع Razer Orange Switches الصامتة قليلًا.

وتأتي هذه اللوحة بنسخة سلكية فقط، ولا يمكنك الحصول عليها بنسخة لاسلكية، ولكن تستطيع فصل كابل التوصيل إذا كنت تفضل ذلك لحملها بسهولة.

لوحة SteelSeries Apex Pro TKL

تمتاز هذه اللوحة باعتمادها على محولات بصرية إلى جانب الميكانيكية وذلك لتكون الضغطة أفضل وأكثر دقة.

كما تستطيع التحكم في مسافة الضغطة والوقت اللازم حتى تستجيب لك، وبالتالي فإنك تستطيع تخصيص لوحة المفاتيح كما ترغب.

وتأتي اللوحة مزودة بشاشة LED صغيرة في الجزء العلوي منها، وتساعد هذه الشاشة في عرض التنبيهات وبعض المعلومات الأخرى.

ولكن تأتي اللوحة بسعر مرتفع قليلًا مقارنًة بباقي اللوحات المجهزة للألعاب، حيث يمكنك الحصول عليها بسعر 180 دولار تقريبًا.

لوحة Anne Pro 2 60%

تأتي هذه اللوحة بعدد أزرار أقل من تلك الموجودة في لوحات TKL المعتادة، وبالتالي فإن حجمها يكون أصغر قليلًا.

وتشغل هذه اللوحة مساحة 60٪ من سطح المكتب الخاص بك، وبالتالي فهي توفر لك الكثير من المساحة لتعمل.

وتستخدم اللوحة إتصال بلوتوث بشكل أساسي، وبالتالي فهي مناسبة لمن يحب التنقل كثيرًا أو الحفاظ على مكتبه مرتبًا.

ويمكنك توصيلها مع أربعة حواسيب معًا في وقت واحد، ولذلك تعتبر إحدى أفضل لوحات المفاتيح المخصصة للألعاب.

لوحة مفاتيح Asus ROG Claymore II

تأتي هذه اللوحة بعدد مفاتيح كامل، ويعني ذلك أنها تأتي بأزرار الأرقام الجانبية فيها ولكن مع مفاجئة صغيرة.

وتستطيع عبر هذه اللوحة نقل أزرار الأرقام من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى كما تفضل، أو إزالتها تمامًا إن كنت تفضل ذلك.

وتستخدم اللوحة مفاتيح من نوع الأزرار الزرقاء بالإضافة إلى شحن سريع وإتصال بلوتوث لاسلكي.

ولكن يعيب هذه اللوحة سعرها المرتفع قليلًا، حيث تأتي بسعر 270 دولار تقريبًا.

لوحة مفاتيح Logitech G213

لا تعتبر هذه اللوحة من لوحات المفاتيح الميكانيكية وذلك لأنها تستخدم غشاء تحت الأزرار لتسجيل الضغطات.

ولكن تستجيب اللوحة بشكل سريع لجميع الضغطات المختلفة وتأتي بسعر أقل من 50 دولار تقريبًا بالإضافة لاحتوائها على إضاءة RGb قابلة للتخصيص.

لوحة HyperX Alloy Elite 2

تقدم شركة HyperX مجموعة كبيرة من الملحقات الموجهة للإلعاب، وتعتبر ملحقات الشركة من أفضل الاختيارات في المجالات المتخلفة.

ولكن تأتي لوحة Alloy Elite 2 لتقف في قمة لوحات المفاتيح الخاصة بالشركة، وهي تستخدم إضاءة RGb في جميع اللوحة بالإضافة إلى مفاتيح ميكانيكة مميزة لسهولة استخدامها والاستجابة داخل الألعاب.

وتأتي اللوحة بسعر 130 دولار تقريبًا وهو سعر متوسط ومناسب في مجال لوحات المفاتيح للألعاب.