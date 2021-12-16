أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع

يقدم متجر جوجل بلاي مجموعة متنوعة من التطبيقات المميزة التي توفر استخداماتً كثيرة لهاتف وتضيف له الكثير من الميزات.

كما تصدر مئات الآلاف من التطبيقات أسبوعيًا في متجر جوجل بلاي، ويجعل هذا الوصول إلى التطبيقات الجديدة والمميزة أمرًا صعبًا.

وقد قمنا بجمع أفضل تطبيقات التي تستحق التجربة في متجر جوجل بلاي لهذا الإسبوع.

تطبيق Balance للتأمل

حصل هذا التطبيق على جائزة أفضل تطبيق في متجر جوجل بلاي لعام 2021 من قبل جوجل.

وتستطيع عبر هذا التطبيق تخصيص تدريبات التأمل لتصبح مناسبة لك وتناسب احتياجاتك المختلفة.

ويقوم التطبيق بذلك عبر سؤالك عن مجموعة من الأمور عندما تقوم بتشغيله للمرة الأولى.

ومن ثم يقدم لك دليلًا مناسبًا لتجربتك السابقة مع مجموعة من خطط التأمل المناسبة لك تحديدًا.

وتستطيع الاستفادة من العرض الموجود حاليًا في التطبيق للحصول على إشتراك لمدة عام مجانًا بداخله. ولكن تستطيع تحميل التطبيق مجانًا في أي وقت والاستفادة منه.

لعبة Pokemon Unite

حازت هذه اللعبة على جائزة أفضل لعبة في عام 2021 في متجر جوجل بلاي، وهي لعبة جماعية تضع الاعبين في منافسات ضد بعضهم البعض.

وتقوم اللعبة بتوزيع المستخدمين في فرق مكونة من خمسة لاعبين بشكل عشوائي أو تستطيع تكوين فريقك كما ترغب.

كما يمكنك الاستمتاع باللعبة دون أن تكون من محبي سلسلة Pokemon، حيث تقوم اللعبة بشرح كل شيء للمستخدمين الجدد.

لعبة Bird Alone

تعتبر هذه اللعبة من الألعاب الهادئة التي يمكنك الاستمتاع بها في وقت فراغك دون استثمار الكثير من الوقت فيها.

وتستطيع الاستمتاع باللعبة بمفردك دون الخوض في تجربة اللعب الجماعي عبر الهاتف.

وتدور اللعبة عن محاولة تكوين صداقة جديدة مع طائر داخل اللعبة، وهو يوجه لك مجموعة متنوعة من الأسئلة المحورية حول الحياة والموت والكثير من الأمور المعقدة.

تطبيق FWD

يهدف هذا التطبيق إلى تعليم المستخدمين طرق التسويق الإلكتروني وإدارة المنتجات المتنوعة.

ويقوم التطبيق بتقديم هذه المعلومات والمواضيع الكبيرة في صورة شرائح صغيرة يمكنك قرائتها بسهولة.

ويمتاز التطبيق بتصميمه المميز وسهولة تقديم الكثير من المواضيع المعقدة والتي تحتاج إلى الكثير من التدريب.

تطبيق Speechify

يقوم Speechify بقراءة أي نص تضعه أمامه عبر الكاميرا الخاصة بالهاتف، وبالتالي هو يحول النصوص المكتوبة إلى أصوات.

ويمتلك التطبيق مجموعة كبيرة من الأصوات التي يمكنك الاختيار من بينها كما ترغب، وهو يدعم أكثر من 20 لغة مختلفة.

وتستطيع التحكم في سرعة تشغيل الملف الصوتي كما ترغب وزيادتها أو تقليلها كما تفضل عبر أدوات التحكم في المقطع الموجودة بالتطبيق.