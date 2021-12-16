أفضل تطبيقات متجر آب ستور هذا الإسبوع

يمتاز متجر آب ستور بشروطه الصعبة من أجل قبول التطبيقات الجديدة في المتجر، ونتيجةً لذلك تجد عدد التطبيقات فيه أقل قليلًا من متجر جوجل بلاي وأكثر جودة.
ولكن لاتزال التطبيقات في متجر آب ستور كثيرة ومن الصعب أن تصل إلى التطبيقات الجيدة أو المميزة حقًا فيه.
وقد قمنا بجمع أفضل تطبيقات آب ستور التي تستحق أن تقوموا بتجربتها لهذا الإسبوع، وهي تطبيقات متنوعة في جميع المجالات.
تطبيق Alarmy
يستبدل هذا التطبيق المنبه المعتاد في هاتفك والذي تستطيع إغلاقه بضغطة زر واحدة ومن ثم العودة إلى النوم مجددًا.
ولكن هذا التطبيق يوقظك مع ضوضاء مزعجة للغاية ولا يمكن إغلاقها إلا عندما تكمل المهمة الموجودة أمامك.
ويعني ذلك أنك تحتاج إلى حل اللغز الذي يظهر أمامك حتى يتوقف التنبيه وتتوقف الضوضاء الخاصة بالهاتف.
ويتطلب هذا التحدي أو اللغز أن تكون في كامل قواك العقلية وأن تستيقظ بشكل كامل حتى تتمكن من إغلاقه تمامًا.
تطبيق Sleep Cycle – Sleep Tracker لتتبع النوم
يساعدك هذا التطبيق على تتبع نومك بشكل جيد ومناسب وتحديد أسلوب نومك من أجل حل مشكلات النوم المتنوعة.
ويستطيع التطبيق تسجيل الأصوات التي تصدرها أثناء نومك سواءً كانت أصوات تنفس أو تحدث أثناء النوم، كما يقوم بإيقاظ في الوقت المناسب حينما يكون جسدك في مرحلة النوم الخفيف حتى لا تنهض منزعجًا ومتعبًا.
ويقول الكثير من المستخدمين أن التطبيق ساعدهم في زيادة نشاطهم وإنتاجيتهم والاستفادة من يومهم بشكل أفضل كثيرًا.
تطبيق A soft Murmur
يعمل هذا التطبيق على إصدار مجموعة من الأصوات في الخلفية حتى تتمكن من النوم عليها بهدوء وسهولة.
كما يمكنك التحكم في شدة ودرجة الأصوات التي ينتجها الهاتف سواءً كانت مرتفعة للغاية أو منخفضة.
ويستطيع التطبيق أيضًا إنتاج أصوات تساعد على الدراسة والتركيز في العمل عبر مجموعة من الأصوات الطبيعية الهادئة.
تطبيق iNaturalist
يساعدك هذا التطبيق على التعرف على النباتات والحيوانات الطبيعية الموجودة في البيئة المحيطة بك. وذلك عبر التقاط صور لهذه الكائنات ومن ثم التعرف عليها تلقائيًا عبر التطبيق.
ويعتمد التطبيق بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في التعرف على الصورة واقتراح الصور المشابهة لها أو الإجابة عن سوالك.
ويعرض لك مجموعة متنوعة من المعلومات عن هذه الكائنات وأماكن نموها الطبيعية وأماكن تواجدها بشكل طبيعي في العالم حولك.