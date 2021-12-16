أفضل تطبيقات متجر آب ستور هذا الإسبوع

يمتاز متجر آب ستور بشروطه الصعبة من أجل قبول التطبيقات الجديدة في المتجر، ونتيجةً لذلك تجد عدد التطبيقات فيه أقل قليلًا من متجر جوجل بلاي وأكثر جودة.

ولكن لاتزال التطبيقات في متجر آب ستور كثيرة ومن الصعب أن تصل إلى التطبيقات الجيدة أو المميزة حقًا فيه.

وقد قمنا بجمع أفضل تطبيقات آب ستور التي تستحق أن تقوموا بتجربتها لهذا الإسبوع، وهي تطبيقات متنوعة في جميع المجالات.

يستبدل هذا التطبيق المنبه المعتاد في هاتفك والذي تستطيع إغلاقه بضغطة زر واحدة ومن ثم العودة إلى النوم مجددًا.

ولكن هذا التطبيق يوقظك مع ضوضاء مزعجة للغاية ولا يمكن إغلاقها إلا عندما تكمل المهمة الموجودة أمامك.

ويعني ذلك أنك تحتاج إلى حل اللغز الذي يظهر أمامك حتى يتوقف التنبيه وتتوقف الضوضاء الخاصة بالهاتف.

ويتطلب هذا التحدي أو اللغز أن تكون في كامل قواك العقلية وأن تستيقظ بشكل كامل حتى تتمكن من إغلاقه تمامًا.

يساعدك هذا التطبيق على تتبع نومك بشكل جيد ومناسب وتحديد أسلوب نومك من أجل حل مشكلات النوم المتنوعة.

ويستطيع التطبيق تسجيل الأصوات التي تصدرها أثناء نومك سواءً كانت أصوات تنفس أو تحدث أثناء النوم، كما يقوم بإيقاظ في الوقت المناسب حينما يكون جسدك في مرحلة النوم الخفيف حتى لا تنهض منزعجًا ومتعبًا.

ويقول الكثير من المستخدمين أن التطبيق ساعدهم في زيادة نشاطهم وإنتاجيتهم والاستفادة من يومهم بشكل أفضل كثيرًا.

يعمل هذا التطبيق على إصدار مجموعة من الأصوات في الخلفية حتى تتمكن من النوم عليها بهدوء وسهولة.

كما يمكنك التحكم في شدة ودرجة الأصوات التي ينتجها الهاتف سواءً كانت مرتفعة للغاية أو منخفضة.

ويستطيع التطبيق أيضًا إنتاج أصوات تساعد على الدراسة والتركيز في العمل عبر مجموعة من الأصوات الطبيعية الهادئة.

يساعدك هذا التطبيق على التعرف على النباتات والحيوانات الطبيعية الموجودة في البيئة المحيطة بك. وذلك عبر التقاط صور لهذه الكائنات ومن ثم التعرف عليها تلقائيًا عبر التطبيق.

ويعتمد التطبيق بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في التعرف على الصورة واقتراح الصور المشابهة لها أو الإجابة عن سوالك.

ويعرض لك مجموعة متنوعة من المعلومات عن هذه الكائنات وأماكن نموها الطبيعية وأماكن تواجدها بشكل طبيعي في العالم حولك.