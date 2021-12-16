تعتبر ساعة آبل الذكية إحدى أفضل الساعات لتتبع الصحة والتمارين الرياضية، حيث تمتلك مجموعة مميزة من المستشعرات لتتبع الحالة الصحية.

وتظل ساعة آبل الذكية الاختيار المناسب لكل ملاك أجهزة آيفون أو المستثمرين في نظام آبل بشكل عام. حيث تعتبر الساعة الأفضل التي تعمل مع أجهزة آيفون دون أي مشاكل.

ولكن لا يعتبر الأمر كذلك مع هواتف أندرويد، حيث لا تعمل الساعة بكامل إمكانياتها معهم بسبب قيود النظام الذي تضعها آبل.

ولكن تمكنت الشركات المنافسة من تصميم ساعات جديدة هذا العام تستطيع منافسة ساعة آبل الذكية بمختلف إصدارتها. لتوفر بذلك حلًا مناسبًا لمستخدمي أندرويد الذين يرغبون في الاستفادة من ميزات ساعة آبل.

وتقدم آبل حاليًا جيلين من ساعاتها الذكية وهما الجيل السابع وساعة SE، ويختلف الجيلين في السعر كثيرًا، بالإضافة إلى بعض الاختلاف في الميزات.

ونتيجةً لذلك تختلف المنافسة بين بدائل ساعات آبل من الجيلين، ويجب عليك أن تحدد ساعة آبل التي تفكر في اقتنائها قبل البحث عن بدائلها.

أفضل بدائل ساعة آبل الذكية من الجيل السابع

تعتبر ساعة آبل من الجيل السابع هي أفضل ساعة ذكية تقدمها آبل حاليًا مع مجموعة من المستشعرات القادرة على تسجيل حالتك الصحية ومتابعتها بدقة كبيرة.

وتأتي الساعة مزودة بمجموعة من المستشعرات المميزة لتتبع صحة المستخدم مثل مستشعر لمراقبة نسبة الاوكسجين في الدم ومستشعر ECG لمراقبة نبض القلب.

ساعة سامسونج جالاكسي 4 أفضل بديل لساعة آبل الذكية بشكل عام

تستخدم ساعة سامسونج الجديدة نظام WearOS من جوجل وأصبحت قادرة على الوصول إلى جميع خدمات جوجل المتنوعة ومتجر التطبيقات.

وتمتلك الساعة مجموعة متنوعة من المستشعرات المختلفة والتي تشمل مستشعر لكتلة الجسد، وهي تعتبر الساعة الوحيدة التي تمتلك هذا المستشعر

ولا يمكنك القول بأن ساعة جالاكسي الجديدة تستطيع استبدال ساعة آبل بشكل كامل لأنها لا تدعم نظام iOS بشكل كامل.

وبالتالي لا تعتبر اختيارًا مناسبًا لمالكي هواتف آيفون، كما أن أداء مستشعر الأماكن GPS ليس الأفضل وهو أمر مميز في ساعة آبل.

ساعة Garmin Venu 2

تأتي هذه الساعة من شركة الساعات المشهورة والمعروفة Garmin وهي تعتبر أفضل بديل لساعة آبل موجه ناحية الرياضيين.

وتستخدم الساعة نظام Garmin المميز والفريد من نوعه وبالتالي فهي تعمل بشكل جيد مع أجهزة آيفون على الرغم من وجود بعض الميزات الحصرية لأندرويد.

وتمتاز الساعة بعمر افتراضي أكبر قليلًا من ساعة آبل يجعلها مناسبة للتنقل والرحلات الطويلة والبقاء خارج المنزل.

ولكن تأتي الساعة بسعر مقارب كثيرًا لساعة آبل من الجيل السابع وبالتالي فهي لا تعتبر اختيارًا مناسبًا لجميع الأحوال.

ساعة Fitbit Versa 3

تأتي هذه الساعة بسعر مناسب مقارنةً بالكثير من الساعات الذكية الأخرى مثل ساعة آبل الذكية وغيرها.

وصدرت هذه الساعة في عام 2020، وتضع الساعة تركيزها الأول والأخير على مراقبة صحة المستخدمين ومتابعتها.

ولكن لا تمتلك الساعة جميع مستشعرات مراقبة الصحة الخاصة بشركة فيتبيت، وعلى الرغم من ذلك فإنها تقدم أداءً مناسبًا.

وتستخدم الساعة مساعد جوجل الذكي بالإضافة إلى مساعد أمازون الذكي أيضًا، وتدعم تقنية الدفع اللاتلامسي من فيتبيت.

وتعتبر نقطة الضعف الرئيسية في الساعة هي التطبيق المرافق لها في الهاتف، حيث لا يمتلك الكثير من الميزات الموجودة في التطبيقات الأخرى.

سوار Huawei Band 6 أفضل بديل لساعة Watch SE

يتوجه الكثير من المستخدمين إلى ساعة آبل من جيل SE بسبب سعرها وكونها تستقبل التحديثات بشكل جيد من الشركة.

وإذا كان هذا السبب الوحيد الذي جعلك تختار ساعة SE، إذًا فإن سوار Huawei Band 6 الذكي يعتبر أفضل بديل لها.

ويأتي السوار بسعر مناسب للغاية وهو أقل من 100 دولار تقريبًا مع مجموعة متنوعة من المميزات والخصائص التي تجعله منافسًا لها.

ويمتاز السوار باداء البطارية المميز والمعروف في ساعات هواوي الذكية، حيث يستطيع العمل حتى 10 أيام متواصل. كما يأتي بشاشة كبيرة ملونة تجعله أفضل من أغلب الأسوار الذكية الموجودة حاليًا.

ولكن يفتقر السوار إلى الكثير من الميزات الموجودة في ساعة آبل من جيل SE مثل مستشعر GPS وغيرها.

ونتيجةً لذلك، لا ننصح بشراء السوار إلا إذا كنت ترغب في الحصول على ساعة ذكية بميزانية متوسطة ومناسبة.