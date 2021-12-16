أديداس تدخل مجال ميتافيرس و NFT

دخلت شركة أديداس مجال الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، وأطلقت شركة الملابس خط منتجات NFT يسمى Into the Metaverse، الذي يوفر للمشترين الوصول إلى ما هو في الأساس نادٍ حصري للغاية للمعجبين.

ويتمكن حاملو NFT من شراء قطرات سلع خاصة. وتقول أديداس إن الأعضاء يساعدون في تشكيل أنواع المنتجات والخبرات التي تجمعها الشركة معًا لمجتمعها الذي يمتلك NFT.

وقال كبير مديري النمو الرقمي في الشركة: أديداس تدخل عالم ميتافيرس. نريد معرفة ما هو أفضل شيء للقيام به في هذا المجال والبدء بإشراك المجتمعات وأخذ رأيها في كيفية إظهارنا في العالم الافتراضي.

ويأتي الإطلاق بعد أسبوعين من تشويق الشركة بشأن التشفير وميتافيرس. وأطلقت الشركة الرموز الرقمية في الشهر الماضي، التي توفر لأصحابها الوصول المبكر إلى NFT Drop.

وبدأت قبل أسبوعين بالتغريد بشكل غامض حول ميتافيرس. واشترت أديداس أيضًا Bored Ape. وأطلقت الشركة على القرد اسم إنديجو هيرتز وزودته ببدلة رياضية مخصصة تحمل علامتها التجارية.

ويتم بيع NFT مقابل 0.2 ETH، أو نحو 800 دولار أمريكي، بدءًا من 17 ديسمبر من خلال موقع الشركة على الويب.

ورفضت الشركة مشاركة عدد NFT التي يتم بيعها، مستشهدة ببروتوكولات الأمان. كما رفضت القول ما إذا كانت الشركة تتلقى عائدات بشأن إعادة بيع NFT.

ولم تتمكن الشركة أيضًا من مشاركة الصور أو وصف الشكل الذي يبدو عليه خط منتجات NFT المسمى Into the Metaverse.

ويحصل مشترو NFT على إمكانية الوصول إلى منتجات وتجارب أديداس الرقمية والمادية. وتشمل البضائع المادية في البداية البدلة الرياضية التي يرتديها إنديجو هيرتز، وسترة بقلنسوة عليها عنوان بلوك تشين، وقبعة صغيرة برتقالية اللون.

وتم جمع المنتجات مع ثلاثة من المتعاونين: Bored Ape Yacht Club و Punks Comics و GMoney. ومن المفترض أن تكون القبعة الصغيرة هي التي ترتديها شخصية CryptoPunks الرمزية من GMoney.

يحصل المشترون على امتيازات مادية ورقمية من أديداس

قالتت نائبة رئيس التسويق في Adidas Originals: تكون هناك تجارب أخرى نجمعها معًا. القصد من NFT هو أنك تنتمي إلى مجتمع. نستمر في إضافة قيمة إلى ذلك بمرور الوقت. كما أنه يتطور مع ما نتعلمه عن المجتمع حول كيفية تغيره وتطوره.

ويخبرك منشئو مشروع NFT أن القيمة الحقيقية للرموز تأتي من بناء مجتمع من حولها وتطوير خارطة طريق لتقديم تجارب جديدة. ويبدو أن أديداس تستعير هذا النهج.

وهناك الكثير من الفرص هنا للشركة. واعتاد عشاق أزياء الشوارع على التنافس للحصول على تخفيضات محدودة للمنتجات.

ولدى الشركة تطبيق يسمى Confirmed لبيع عروض خاصة. ويقدم خط منتجات NFT المسمى Into the Metaverse طريقة جديدة وربما أكثر حصرية لتقديم هذه الأنواع من العروض.

بالإضافة إلى ذلك فإن أحد الامتيازات الرئيسية حتى الآن لامتلاك NFT من Bored Ape Yacht Club هو الوصول إلى البضائع الحصرية، مثل قبعة وقلنسوة، التي يتم إعادة بيعها عبر eBay بمئات الدولارات بما يتجاوز سعر البيع.

ومن هذا المنظور، كانت المسألة مسألة وقت قبل أن تدخل علامة تجارية فعلية لأزياء الشارع في الحدث. وقد لا يمر وقت طويل قبل أن ينضم إليهم الآخرون.