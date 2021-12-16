آبل تصدر Swift Playgrounds 4 لتعلم لغة البرمجة

بعد الإعلان عنه في WWDC 2021، أصدرت شركة آبل تطبيق Swift Playgrounds 4.0 الذي يمكن للأطفال والكبار استخدامه لتعلم لغة برمجة Swift الخاصة بالشركة.

ولأول مرة، يتيح لك البرنامج إنشاء تطبيقات آيفون وآيباد مباشرة عبر جهاز آيباد. كما يمكنك الآن أيضًا استخدام جهازك اللوحي لتحميل تطبيقاتك المكتملة إلى آب ستور باستخدام App Store Connect.

بالإضافة إلى ذلك يأتي Swift Playgrounds 4.0 مزودًا بمجموعة من تحسينات جودة الحياة. على سبيل المثال، يمكنك معاينة التغييرات على تطبيقك أثناء إجرائها في الوقت الفعلي.

وبالحديث عن المعاينات، يمكنك الآن رؤية كيف تبدو في وضع ملء الشاشة. وأضافت آبل أيضًا اقتراحات مضمنة لمساعدة المستخدمين على كتابة التعليمات البرمجية بسرعة ودقة.

وتعد ميزة البحث عن المشروع أكثر قوة أيضًا حيث يمكنها الآن العثور على نتائج عبر ملفات متعددة. كما هناك ميزة لنقل مشاريعك بين Playgrounds و Xcode والعودة مرة أخرى.

وبمجرد تثبيت iPadOS 15.2 عبر جهازك اللوحي، توجه إلى آب ستور لتنزيل Swift Playground 4.0.

ويجعل Swift Playgrounds تعلم البرمجة وإنشاء تطبيقات حقيقية أمرًا ممتعًا. ويمكنك حل الألغاز التفاعلية في الدليل الإرشادي “ابدأ باستخدام التعليمات البرمجية” وتعلم أساسيات إنشاء التطبيقات في “البدء في استخدام التطبيقات”.

وتقوم بتجربة مجموعة واسعة من التحديات والعينات التي تتيح لك استكشاف تجارب كتابة التعليمات البرمجية فريدة.

آبل تسمح لمطوري iOS بإنشاء التطبيقات عبر آيباد

لا يتطلب Swift Playgrounds أي خبرة في البرمجة، مما يجعله مثالي للمتعلمين الذين بدأوا للتو. وتتعلم من خلاله Swift و SwiftUI، تقنيات البرمجة التي أنشأتها آبل ويستخدمها المحترفون في جميع أنحاء العالم لإنشاء العديد من التطبيقات الأكثر شعبية اليوم.

ولأن Swift Playgrounds مصمم للاستفادة من آيباد ومجموعة تطوير برامج iOS الحقيقية، فإنه يوفر تجربة تعليمية فريدة من نوعها.

وترشدك الدروس التي أنشأتها آبل إلى المفاهيم الأساسية للبرمجة باستخدام التعليمات البرمجية لحل الألغاز. ويمكنك مشاهدة التعليمات البرمجية الخاصة بك تعمل في عالم ثلاثي الأبعاد تفاعلي قابل للتدوير والتكبير.

وتقدم الرسوم المتحركة كل مفهوم برمجة جديد على مستوى عالٍ قبل الغوص في الألغاز. كما تقدم قائمة المصطلحات وصفحات المساعدة المضمنة معلومات تفصيلية حول الأوامر وأطر العمل والمصطلحات المتوفرة.