هواوي مرتبطة بالتجسس الصيني في شينجيانغ

لطالما تجاهلت شركة هواوي الصينية الأسئلة حول دورها في مراقبة الدولة في الصين، قائلة إنها تبيع معدات الشبكات للأغراض العامة. ولطالما واجهت الشركة انتقادات بأنها مبهمة وأقرب إلى الحكومة الصينية مما تدعي.

وحظرت مجموعة من الحكومات الغربية معدات الشركة من شبكات اتصالات 5G الجديدة الخاصة بها خوفًا من أن تساعد الشركة بكين في جمع المعلومات الاستخباراتية.

وتشير مراجعة أجرتها صحيفة واشنطن بوست لأكثر من 100 عرض تقديمي من هواوي إلى أن الشركة كان لها دور أكبر في تتبع سكان الصين أكثر مما اعترفت به.

وشاركت الشركة في بناء التكنولوجيا لمعسكرات العمل، فضلاً عن أنظمة المراقبة في منطقة شينجيانغ الصينية. ويظهر التقرير بعض الطرق التي تثبت تورط عمل الشركة في اضطهاد الأقليات العرقية في المنطقة.

وتقول الصحيفة إنها حصلت على العروض التقديمية من موقع عام للشركة قبل إزالتها. ووفقًا للتقرير، تضمنت الشرائح تفاصيل حول مشاركة هواوي مع الشركات الأخرى في إنشاء العديد من الأنظمة.

وكان لديها بيانات وصفية تؤرخها بتاريخ بين 2014 و 2020 (مع إدراج تواريخ حقوق النشر من 2016 إلى 2018).

وتتحدث إحدى الشرائح عن منتجات الشركة باعتبارها الأساس للمنصة الموحدة للسجون الذكية، مع الإشارة إلى العمالة للتصنيع وتحليل كفاءة إعادة التعليم.

وقالت الشركة إن بعض السجون التي تستخدم فيها التكنولوجيا موجودة في شينجيانغ، وهي منطقة يسكنها بشكل كبير مسلمو الأويغور.

واتهمت الحكومة الصينية بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور، ووضعهم في معسكرات الاعتقال وإعادة التأهيل واستخدامهم في أعمال السخرة. (تم ربط العديد من شركات التكنولوجيا باستخدام هذه العمالة).

وتوضح شريحة أخرى تفاصيل نظام المراقبة المستخدم في شينجيانغ. وتتحدث عن كيفية استخدام قوات الأمن العام في عاصمة المنطقة أورومكي نظام التعرف على الوجه للقبض على أحد الهاربين.

الوثائق تربط هواوي ببرامج المراقبة الصينية

قدم تقرير صادر عن باحثي المراقبة بالفيديو في عام 2020 بالتفصيل عمل هواوي على نظام التعرف على الوجه الذي يمكن أن يرسل تنبيهًا إذا حدد شخصًا ما على أنه من الأويغور.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن العروض التقديمية لعمل هواوي على أنظمة المراقبة لا تذكر الأويغور. كما نفت الشركة تزويد شينجيانغ بالتكنولوجيا بشكل مباشر.

وسلطت الشرائح الضوء على دور الشركة في خمسة أنشطة مراقبة في الصين:

تحليل التسجيل الصوتي.

مراقبة مركز الاحتجاز.

تتبع مواقع الأفراد السياسيين محل الاهتمام.

مراقبة الشرطة للسكان في منطقة شينجيانغ.

تتبع الشركات للموظفين والعملاء.

وتعرض الشرائح الأخرى تفاصيل التكنولوجيا المستخدمة لتحديد الأشخاص استنادًا إلى بصمتهم الصوتية وأنظمة تتبع موقع الأشخاص استنادًا إلى لقطات المراقبة والتقنية لمراقبة الموظفين في العمل.

وتم وضع العديد من الشركات على قائمة الكيانات التابعة للحكومة الأمريكية (التي تقيد كيفية التعامل مع الشركات الأمريكية) بزعم أنها تساعد الحكومة الصينية في مراقبة مجموعات الأقليات في منطقة شينجيانغ.

وأحد الأمثلة الرئيسية هو شركة DJI. ولكن القليل منها تلقى نفس القدر من الاهتمام من حكومة الولايات المتحدة مثل هواوي. وذلك بالرغم من أن الاهتمام ينبع إلى حد كبير من الحرب التجارية التي شنها الرئيس السابق ترامب مع الصين.

علاوة على ذلك اقترحت الحكومة الأمريكية في شهر فبراير 2020 أن تنفق شركات الاتصالات أموالها مع منافسي هواوي. كما اتهمت الشركة ببناء أبواب خلفية في معداتها.

وقالت الشركة في بيان: ليس لدى هواوي أي معرفة بالمشاريع المذكورة في تقرير واشنطن بوست. مثل جميع مزودي الخدمة الرئيسيين الآخرين، توفر هواوي خدمات المنصة السحابية التي تتوافق مع معايير الصناعة الشائعة.

