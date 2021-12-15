مايكروسوفت فشلت في جلب ألعاب إكس بوكس إلى آب ستور

كانت شركة مايكروسوفت على استعداد للتعاون مع شركة آبل بشأن العديد من مطالبها عندما راجعت آبل إرشاداتها في العام الماضي حتى تتمكن الشركات من إتاحة خدمات الألعاب السحابية مثل xCloud و Stadia عبر iOS.

وصرحت مايكروسوفت سابقًا أن إجبار المستخدمين على تنزيل مئات من تطبيقات الألعاب هو تجربة سيئة. ولكن كانت مستعدة لفعل ذلك إذا وافقت آبل على اقتراحها.

وعرضت عملاقة البرمجيات تقديم ألعاب إكس بوكس الحصرية عبر آيفون. وكان من الممكن تشغيل هذه الألعاب عبر منصة xCloud ويتم بثها من الخوادم بدلاً من الاعتماد على قوة المعالجة المحلية لهاتفك.

وفي حال تم إبرام الصفقة، كان بإمكانك نظريًا شراء نسخة من لعبة مثل Halo Infinite من متجر تطبيقات آبل وتشغيلها مثل أي تطبيق آخر.

وقدمت لوري رايت، رئيسة قسم تطوير الأعمال في إكس بوكس، اقتراحًا من شأنه أن يسمح للشركة بوضع تطبيقات ألعاب فردية ضمن متجر iOS دون شغل مساحة التخزين الخاصة بالمستخدم.

وطلبت الشركة من آبل السماح لها بوضع تقنية البث الخاصة بها داخل تطبيق Gaming Pass وحده.

ومن شأن ذلك أن يمنح الشركة طريقة لجعل تطبيقات اللعبة نفسها بحجم 30 ميجابايت بدلاً من 150 ميجابايت التي قد تكون عليها إذا تم دمج تقنية البث الخاصة بها في كل منها.

مايكروسوفت خططت لتحول الألعاب إلى تطبيقات آيفون

من الواضح أن رايت عرضت أيضًا إتاحة ألعاب إكس بوكس الحصرية لمستخدمي iOS في محاولة لإقناع شركة آبل.

وكتبت: تمثل هذه فرصة لمستخدمي iOS للوصول إلى ألعاب إكس بوكس الحصرية بالإضافة إلى ألعاب Game Pass.

وفي الوقت نفسه كان لدى مايكروسوفت مجموعة واسعة من المخاوف بشأن وضع خدمة ألعاب إكس بوكس في تطبيقات آب ستور الفردية.

وذكرت تعقيد وإدارة إنشاء مئات إلى آلاف التطبيقات، وكيف يتعين عليها تحديث كل واحد من هذه التطبيقات لإصلاح أي أخطاء، وكيف يمكن أن تؤدي أيقونات التطبيقات هذه إلى تشوش شاشات iOS الرئيسية، من بين مخاوف أخرى.

وكتبت: نعتقد أن المشكلات الموضحة هنا تخلق إحباطًا وارتباكًا للعملاء. يؤدي ذلك إلى تجربة دون المستوى عبر أجهزة آبل مقارنة بالتجربة المماثلة عبر جميع المنصات الأخرى.

ولكن بحلول شهر مارس من العام الماضي، اقترحت مايكروسوفت أنه يمكنها إنشاء تلك المئات أو الآلاف من التطبيقات الفردية لتقديمها إلى آب ستور طالما أن بإمكانها جعل هذه التطبيقات أشبه بالاختصارات.

وقالت الشركة إن هذا مشابه لكيفية عمل تطبيقات watchOS. وفي حال وجود تطبيق واحد للبث، فإن حجمه قد يبلغ نحو 150 ميجابايت. ولكن التطبيقات الأخرى لن يتجاوز حجمها 30 ميجابايت. ولن تحتاج إلى تحديث عند تحديث تقنية البث. هذه تجربة أفضل للمستخدمين.

كانت على استعداد لذلك قبل أن تطلق xCloud في المتصفح

من الواضح أن أيا من هذا لم يحدث. ورفضت مايكروسوفت إرشادات متجر التطبيقات الجديدة من آبل في شهر سبتمبر 2020. وأعلنت عن إصدار الويب البديل من xCloud بعد شهر. الذي وصل في شهر أبريل.

وأوضحت عملاقة البرمجيات أن آبل هي من رفض المقترحات لأنها أصرت على إجبار كل لعبة على تضمين حزمة البث الكاملة ولن توافق على أي شيء آخر.

وقالت الشركة: تم تصميم اقتراحنا لتقديم الألعاب من خلال التطبيقات الفردية بما يتوافق مع سياسات آب ستور. تم رفضه من قبل آبل بناءً على طلبنا بأن يكون هناك تطبيق تقني واحد للبث يدعم تطبيقات الألعاب الفردية. ثبت أن إجبار كل لعبة على تضمين مجموعة تقنيات البث لدينا غير واقعي من منظور الدعم والهندسة ويخلق تجربة سلبية للعملاء.

واقترح مدير ألعاب آب ستور في أواخر شهر أبريل الماضي أن هذا قد لا يكون السبب الوحيد وراء عدم توصل الشركات إلى تفاهم، وقد يكون لذلك علاقة بالمال أيضًا.

وكان هناك قلق من أن مايكروسوفت لم ترغب في إجراء عمليات شراء داخل التطبيق في كل لعبة. وكتب مدير ألعاب آب ستور: يريدون معالجة جميع عمليات الشراء داخل التطبيق عبر نظامهم الحالي مع الدفع لنا.

وأشار إلى الرأي القائل بأن على آبل السماح لألعاب مايكروسوفت بتجاوز الشراء داخل التطبيق. وقال: إنهم لا يحاولون التحايل بشأن الدفع لنا، إنهم يحاولون الالتفاف على قدر كبير من العمل الزائد لواجهة برمجة التطبيقات.

وقالت آبل: اقترحت مايكروسوفت إصدارًا من xCloud لم يكن متوافقًا مع إرشادات مراجعة آب ستور. وتحديداً متطلبات استخدام الشراء داخل التطبيق لإلغاء تأمين الميزات أو الوظائف الإضافية داخل أحد التطبيقات.

ونفت مايكروسوفت أن تكون مسألة الشراء داخل التطبيق هي السبب في رفض آبل. وقالت الشركة: أسباب الرفض لا علاقة لها بإمكانيات الشراء داخل التطبيق. نحن نوفر حاليًا xCloud من خلال تطبيق Xbox Game Pass واحد في متجر جوجل بلاي. وذلك دون تمكين الشراء داخل التطبيق. ونفعل الشيء نفسه من خلال آب ستور إذا كان مسموحًا بذلك.