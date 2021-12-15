تويتر تطرح التسميات التوضيحية التلقائية للفيديو

أضافت منصة تويتر التسميات التوضيحية التي تم إنشاؤها تلقائيًا عبر مقاطع الفيديو. وتجعل هذه الميزة مقاطع الفيديو أكثر سهولة للمستخدمين الصم وضعاف السمع. وتتوفر التسميات التوضيحية التلقائية عبر الويب و iOS وأندرويد بأكثر من 30 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية واليابانية والعربية والتايلاندية والصينية والهندية وغيرها الكثير.

ويمكن أن تصبح التسميات التوضيحية مفيدة في الخلاصة العمودية الجديدة عبر تويتر التي بدأت الشركة باختبارها في الأسبوع الماضي.

وإذا تم طرح الخلاصة علنًا، فإنها تجعل علامة تبويب الاستكشاف في التطبيق تشبه تيك توك، وتقدم جزءًا واحدًا من المحتوى الموصى به خوارزميًا في كل مرة، بما في ذلك مقاطع الفيديو.

وفي مثل هذه الخلاصات، أصبحت مقاطع الفيديو ذات التسميات التوضيحية متوقعة لأنها تسهل التمرير عبر الخلاصات عندما تكون في مكان عام ولا تكون سماعات الرأس في متناول اليد.

ولكن على عكس ميزات شرح الفيديو عبر تيك توك و Instagram Reels – التي تسمح للمستخدمين بتعديل نص التسميات التوضيحية قبل النشر – لن تسمح تويتر للمستخدمين بتعديل تسمياتها التوضيحية.

وهذا يعني أن المستخدمين لن يكونوا قادرين على تصحيح أي أخطاء لجعل التسميات التوضيحية الآلية أكثر دقة.

وحظيت ميزات إمكانية الوصول مثل التعليقات التلقائية والنص البديل للصورة باهتمام أكبر من تويتر بعد أن أنشأت أخيرًا فرقًا مخصصة لإمكانية الوصول في شهر سبتمبر 2020.

وقد تم تحفيز هذا التغيير في التوظيف بعد أن انتقد المستخدمون الشركة في الصيف الماضي لتجريبها ميزة تغريدة صوتية دون تسميات توضيحية تلقائية.

وأصبحت الآن كل من التغريدات الصوتية و Spaces، منافس كلوب هاوس، تحتوي على تسميات توضيحية.

تويتر تضيفها لتسهيل الوصول إلى مقاطع الفيديو

بينما يعد دعم تويتر للتعليقات التوضيحية عبر مقاطع الفيديو جديدًا. كانت الشركة تستخدم تقنية التسميات التوضيحية في غرف الدردشة الصوتية المباشرة المسماة Spaces.

وتلاحظ الشركة أنها تحتفظ بنسخة صوتية من الغرفة الصوتية لمدة ثلاثين يومًا لمراجعة المحتوى بحثًا عن انتهاكات لإرشاداتها. بما في ذلك التسميات التوضيحية.

وإذا تم العثور على غرفة صوتية تحتوي على انتهاك، فإن الشركة تحتفظ بهذه السجلات لمدة 90 يومًا إضافية لمنح المتحدثين فرصة للطعن في المخالفة.

ولا تعالج هذه العملية مشكلات إساءة الاستخدام عبر المنصة. وتم تقديم محتوى ضار لمستخدمي Spaces. وظلت الغرف التي تحتوي على عناوين عنصرية موجودة عبر الخلاصة حتى بعد الإبلاغ عنها.

وقام مدير مجتمع في الشركة، سيمون بالمين، بالتغريد مؤخرًا للقول بأن الشركة تعمل على حل المشكلة. ولكن تويتر لم تشرح بالتفصيل ما إذا كان نظامها قد يتوسع. أو كيف يتوسع خارج ميزات التقارير الحالية والاحتفاظ بالصوت والتعليقات التوضيحية في Spaces.