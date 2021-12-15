بنترست تتيح الرد على التعليقات بمقاطع الفيديو

أصبحت بنترست أحدث منصة للوسائط الاجتماعية تطرح خيار السماح للمستخدمين بالرد على التعليقات بمقاطع الفيديو.

ويمكن للمستخدمين الآن القيام بذلك عبر ميزة Idea Pins الخاصة بالشركة. وأطلقت بنترست Idea Pins في وقت سابق من هذا العام للسماح لصناع المحتوى بتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها بما يصل إلى 20 صفحة من المحتوى. وذلك باستخدام أدوات مثل التسجيل الصوتي وموسيقى الخلفية والانتقالات والعناصر التفاعلية الأخرى.

وعندما يجد المستخدمون تعليقًا يريدون الرد عليه، يمكنهم الآن تحديد قائمة النقاط الثلاث والنقر على الرد باستخدام Idea Pin. ومن هناك، يمكنك اختيار تصوير مقطع فيديو جديد أو تحميل فيديو موجود.

وقالت المنصة في تدوينة للإعلان عن الميزة الجديدة: هناك طرق أكثر من أي وقت مضى للتفاعل مع مجتمعك عبر بنترست. يمكنك الآن الرد على جميع التعليقات والأسئلة والطلبات من خلال رد Idea Pin مخصص. أردنا حمايتك من الردود الطويلة والنصوص الروائية لأن بعض الأشياء تكون أفضل عند عرضها.

ويأتي إطلاق ميزة بنترست الجديدة بعد أيام قليلة من طرح إنستاجرام لميزة مماثلة. وفي أواخر الأسبوع الماضي، قدمت إنستاجرام ميزة Reels Visual Replies التي تتيح للمستخدمين الرد على التعليقات على المنشورات باستخدام Reels.

وعندما يختار المستخدمون الآن الرد على تعليق، يرون خيارًا جديدًا يسمح لهم بتحديد زر Reels لإنشاء رد على الفيديو.

بنترست تتيح ذلك عبر ميزة Idea Pins

تجدر الإشارة إلى أن فكرة الردود على الفيديو أصبحت شائعة لأول مرة بواسطة تيك توك. وأطلقت منصة الفيديو القصير ردودًا بالفيديو العام الماضي لمنح المستخدمين طريقة لتقديم المزيد من السياق حول مقاطع الفيديو الخاصة بهم والإجابة على الأسئلة.

ونظرًا لشعبية الميزة، فليس من المستغرب أن تكون إنستاجرام وبنترست قد أطلقوا ميزات مماثلة لمنصاتهم.

وأطلقت بنترست العديد من الميزات الجديدة التي تستهدف صناع المحتوى خلال الأشهر القليلة الماضية. واستثمرت الشركة أيضًا في أدوات صناع المحتوى والفيديو من خلال استحواذها على تطبيق إنشاء وتحرير الفيديو Vochi مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

كما طرحت بنترست طريقة جديدة للمستخدمين لتصفح مقاطع فيديو Idea Pin في علامة تبويب Watch مثل تيك توك، حيث شجعت على المشاركة من خلال رصد مبلغ 20 مليون دولار على شكل جوائز لصناع المحتوى.

ويشير إطلاق هذه الميزات إلى أن بنترست مهتمة بمحاولة إعادة ابتكار نفسها لعصر تيك توك، وذلك عن طريق نسخ ميزات تيك توك ومن ثم إضافة بصمتها الخاصة.