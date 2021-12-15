احتكار آبل وجوجل يحد من المنافسة والاختيار

أعطت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة أوضح إشارة حتى الآن على أنها قد تستهدف عمالقة التكنولوجيا آبل وجوجل من خلال التدخلات المتعلقة بإطار الإصلاح القادم لقواعد المنافسة في البلاد.

ويشمل ذلك القيادة الاحتكارية لسوق الهاتف المحمول عبر iOS وأندرويد ومتاجر التطبيقات والمتصفحات والخدمات المجمعة مع الأجهزة المحمولة التي تعمل بأنظمة تشغيلها.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق إنها اكتشفت مؤقتًا أن آبل وجوجل كانتا قادرتين على الاستفادة من قوتهما السوقية لإنشاء النظم الإيكولوجية القائمة بذاتها إلى حد كبير.

وأضافت أن درجة الانغلاق التي تمارسها الشركات تلحق الضرر بالمنافسة من خلال جعل من الصعب للغاية على أي شركة أخرى الدخول في نظام جديد والتنافس معه بشكل هادف.

ونشرت هيئة المنافسة والأسواق الجزء الأول من دراسة واسعة النطاق لسوق النظام الإيكولوجي للأجهزة المحمولة.

وكتبت هيئة الرقابة في بيان صحفي: تشعر الهيئة بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى تقليل المنافسة واختيار ذي مغزى للعملاء.

ويبدو أيضًا أن الأشخاص يفقدون الاستفادة الكاملة من المنتجات والخدمات الجديدة المبتكرة، مثل ما يسمى تطبيقات الويب والطرق الجديدة لممارسة الألعاب من خلال الخدمات السحابية عبر أجهزة iOS.

وقالت الهيئة التنظيمية إنها تشعر بالقلق أيضًا من أن المستهلكين قد يواجهون أسعارًا أعلى مقابل ما يتعين عليهم دفعه في سوق أكثر تنافسية، بما في ذلك هواتف آبل واشتراكات التطبيقات والمشتريات التي تتم داخل التطبيقات.

وتشير دراسة CMA إلى مجموعة مألوفة من مخاوف المنافسة المرتبطة بكيفية تشغيل عمالقة التكنولوجيا لمنصاتهم، وبالتالي الحفاظ على قبضة على الأجهزة المحمولة، بما في ذلك خدمات التجميع وتفضيل الذات والشروط والأحكام التقييدية لمطوري الطرف الخارجي وفرض كل منصة عمولة بنسبة 30 في المئة على بعض المدفوعات داخل التطبيق.

وبشكل منفصل، تحقق CMA في متجر تطبيقات آبل في أعقاب شكاوى من مطورين بشروط غير عادلة. وذلك بالرغم من أن هذا التحقيق يجري بموجب قواعد المنافسة الحالية في المملكة المتحدة.

المستخدمون يخسرون بسبب احتكار آبل وجوجل

لدى المنظم أيضًا تدخل مستمر يتعلق بمقترحات Privacy Sandbox من جوجل. وتعرف هذه بأنها خطة جوجل لإيقاف دعم جوجل كروم لتتبع ملفات تعريف الارتباط والتبديل إلى تقنيات استهداف الإعلانات البديلة.

وأثارت المقترحات حفيظة المعلنين القلقين من أن هذه الخطوة تزيد من قوة جوجل السوقية. وتشارك CMA في خضم الاستشارات بشأن قبول مجموعة من الالتزامات من جوجل. التي قد تشمل وصيًا للمراقبة في محاولة لطمأنة السوق الأوسع بأنها تلعب دورًا عادلاً.

وبالتزامن مع هذه الرقابة المستمرة لمكافحة الاحتكار ضد العمالقة الرقميين. لدى المملكة المتحدة خطة داخلية لتحديث قواعد المنافسة التي تهدف إلى معالجة القوة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبيرة.

ويريد الوزراء التدخل لتعزيز المنافسة، ويقترحون معالجة المشكلة من خلال قواعد مسبقة مخصصة لعمالقة التكنولوجيا. ولكن العملية لا تزال تنتظر التشريع المطلوب للبدء.

وبينما تنتظر صلاحيات جديدة للتعامل مع المشكلة، كانت الهيئة منشغلة في تعزيز فهمها لديناميكيات السوق الرقمية. والتعرف على نقاط الحديث المعتادة لعمالقة التكنولوجيا في مواجهة تهم السلوك الاحتكاري والمناهض للمنافسة.

علاوة على ذلك تجادل كلتا الشركتين بأن العديد من عناصر التحكم هذه ضرورية للحفاظ على أمان وجودة الخدمة الإجمالية لمستخدميها.

كما تقولان في بعض الحالات أن هذه العناصر مهمة لحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين. وتوافق الهيئة على أن هذه الاعتبارات مهمة للغاية. ولكن تشعر بالقلق من أن آبل وجوجل تتخذان قرارات بناءً على هذه الأسس تفضل خدماتهما. وتحد من الاختيار الهادف عندما تتوفر طرق أخرى.