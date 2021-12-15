أوبو تكشف عن هاتفها القابل للطي Oppo Find N

بعد التشويق لأول هاتف قابل للطي في الأسبوع الماضي، تكشف شركة أوبو عن Oppo Find N. وصرح بيت لاو، كبير مسؤولي المنتجات في الشركة، بأن الشركة تعمل على هذا الهاتف منذ عام 2018، وتمثل النتيجة النهائية لهاتف Oppo Find N أربع سنوات من البحث والتطوير وستة أجيال من النماذج الأولية.

ويقدم OPPO Find N نهجًا جديدًا للشكل القابل للطي ويوفر تجربة مستخدم محدثة لكل من الأشخاص الذين استخدموا أجهزة قابلة للطي في الماضي، وكذلك للمستخدمين الجدد للأجهزة القابلة للطي.

ويتمثل أحد الاختلافات الرئيسية في أن الشركة تستخدم نسب أبعاد معتادة، بدءًا من 18:9 للشاشة الخارجية، مما يجعل الشاشة الداخلية 8.4:9 (أضيق قليلاً من المربع).

ولوضع ذلك في المنظور، يحتوي Galaxy Z Fold 3 على شاشة خارجية بنسبة 25:9، و Mi Mix Fold بنسبة 27:9. بينما اقترب هاتف Mate X من نسبة الهاتف العادية التي تبلغ 19.5:9.

كما أن هاتف أوبو أصغر من المنافسين. ويحتوي OPPO Find N على شاشة خارجية بقياس 5.49 إنشات وشاشة داخلية بقياس 7.1 إنشات.

ويجمع المفصل المرن في OPPO Find N بين 136 مكونًا بدقة تصل إلى 0.01 ميليمتر، مما يضمن أن المفصل يعمل بسلاسة مثل المفاصل في جسم الإنسان.

ويحل التصميم الفريد للمفصل بعضًا من أكبر المشاكل في الأجهزة القابلة للطي عن طريق توسيع زاوية الطي في الشاشة وتقديم مخزن مؤقت عند طي الشاشة، مما يؤدي إلى الحد الأدنى من التجعد الذي يمكن ملاحظته بنسبة تصل إلى 80 في المئة مقارنة بالأجهزة الأخرى.

ويعمل هذا التصميم أيضًا على التخلص عمليًا من الفجوة بين الشاشات عند طيها، مما يوفر مظهرًا أكثر تكاملاً ويحمي الشاشة الداخلية بشكل أفضل من الخدوش.

ويتيح المفصل أيضًا شيئًا يطلق عليه اسم وضع FlexForm. ويمكن للمفصل بشكل أساسي تثبيت النصفين في أي زاوية بين 50 درجة و 120 درجة، مما يسمح للهاتف بالعمل كحامل ثلاثي القوائم لمكالمات الفيديو الطويلة أو التصوير الفوتوغرافي بفاصل زمني.

ويتضمن الجهاز شاشة Serene Display مخصصة ذات 12 طبقة. وتستخدم ما يسمى بـ Flexion Ultra Thin Glass، وهو أرق بكثير من المنافسة – 0.03 ميليمتر مقابل 0.6 ميليمتر. وهذا يجعلها أكثر مرونة.

هاتف أوبو القابل للطي يطرح للبيع في 23 ديسمبر

تعد الطبقة الرئيسية للشاشة هي LTPO AMOLED، التي يمكنها ضبط معدل التحديث بين 1 هرتز و 120 هرتز لمطابقة المحتوى الذي تشاهده. بينما يمكن أن يصل معدل أخذ العينات باللمس إلى 1000 هرتز.

قامت أوبو بمعايرة تجسيد اللون وسطوع كل من الشاشات الداخلية والخارجية. ويمكن أن تصل درجة سطوعها القصوى إلى 1000 شمعة. ولكن متدرجة في 10240 درجة سطوع. نتيجة لذلك يمكنك العثور على السطوع المثالي في جميع ظروف الإضاءة.

وتعد الشاشة الخارجية بقياس 5.49 إنشات عبارة عن لوحة AMOLED مزودة بحماية Gorilla Glass Victus. وتبلغ دقتها 1972×988 بكسل ومعدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز. بينما تبلغ دقة الشاشة الداخلية بقياس 7.1 إنشات 1920×1792 بكسل ومعدل تحديث 1-120 هرتز.

ويعمل Oppo Find N بواسطة Snapdragon 888 مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 512 جيجابايت من تخزين UFS 3.1.

بينما يدعم الهاتف إيماءات تعدد المهام العادية لتقسيم الشاشة. وقامت أوبو بتمكين التمرير بإصبعين لأسفل الذي يقسم الشاشة أو يمكنك استخدام الضغط بأربعة أصابع لتحويل تطبيق ملء الشاشة إلى نافذة عائمة.

كما أن الانتقال بين استخدام تطبيق عبر الشاشة الخارجية والانتقال إلى الشاشة الداخلية أو العكس أصبح سلسًا قدر الإمكان.

ويمتلك الهاتف خمس كاميرات، ثلاث في الخلف واثنتان للسيلفي (واحدة في كل شاشة). ويعني هذا كونه قابل للطي أنه يمكنك استخدام الكاميرات الرئيسية لالتقاط صورة سيلفي أيضًا.

وبالحديث عن الكاميرا، فإن العدسة الواسعة تتميز بمستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل. وتنضم إليها العدسة الفائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل والعدسة المقربة بدقة 13 ميجابكسل.

زودت الشركة الهاتف ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير. كما أنه يدعم الشحن السلكي بقدرة 33 واط واللاسلكي بقدرة 15 واط (بالإضافة إلى الشحن العكسي بقوة 10 واط).

ويتوفر Oppo Find N في الصين اعتبارًا من 23 ديسمبر. وذلك بسعر 1200 دولار لنسخة 8/256 جيجابايت و 1410 دولار لنسخة 12/512 جيجابايت. ولكن لا تخطط الشركة في الوقت الحالي لإطلاق الجهاز في الأسواق الخارجية.