آبل تطلق خطة Apple Music Voice

تعمل شركة آبل الآن على طرح إمكانية الوصول إلى خطة Apple Music Voice الجديدة المنخفضة التكلفة، التي تم تقديمها لأول مرة هذا الخريف في حدث الأجهزة الخاص بالشركة.

وتحد الخدمة الجديدة، المصممة إلى حد كبير للاستخدام مع مكبرات الصوت HomePod أو AirPods، المستهلكين من الوصول إلى Apple Music باستخدام أوامر سيري.

ونظرًا لطبيعتها، يتم تقديم الخدمة الصوتية فقط بسعر 4.99 دولارات شهريًا، مقارنة بـ 9.99 دولارات شهريًا للخطة الفردية القياسية.

ويعد اشتراك الموسيقى الجديد جزءًا من تحديث iOS 15.2 الأوسع، الذي يوفر أيضًا ميزات أخرى مثل تقارير خصوصية التطبيقات، وتحذيرات أمان الرسائل للأطفال، وميزة الخصوصية “إخفاء بريدي الإلكتروني” والمزيد.

وقد يتم الخلط بين بعض الأشخاص حول سبب رغبة أي شخص في الحصول على اشتراك موسيقي مصمم فقط للاستخدام عن طريق الأوامر الصوتية. ولكن آبل لم تكن أول شركة تسلك هذا الطريق.

وقدمت أمازون في عام 2019 طريقة أقل تكلفة لبث خدمة Amazon Music من خلال إطلاق اشتراك مجاني مدعوم بالإعلانات يتم بثه عبر مكبرات الصوت Echo فقط. وبمعنى آخر، كان إصدارًا من Amazon Music لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق أوامر أليكسا.

وتعد خدمة سيري فقط من آبل مماثلة. ولكن لا تقتصر على مكبرات الصوت الذكية من آبل وحدها. وبدلاً من ذلك، تقول الشركة إن المستخدمين يكونون قادرين على طلب الموسيقى باستخدام أي من أجهزتهم التي تدعم سيري، بما في ذلك HomePod أو AirPods أو آيفون أو الأجهزة الأخرى، بالإضافة إلى CarPlay.

ولا يعد اشتراك الصوت فقط الجديد بمثابة نسخة مختصرة من Apple Music مع اختيار محدود للأغاني. ومثل الاشتراكات التقليدية، يحصل المشتركون على إمكانية الوصول إلى قائمة Apple Music التي تضم 90 مليون أغنية، وعشرات الآلاف من قوائم التشغيل والمئات من قوائم التشغيل الجديدة للمزاج والأنشطة والمزيج المخصص ومحطات الأنواع. وتشمل أيضًا راديو Apple Music.

أطلقتها آبل مع نظام التشغيل iOS 15.2

للوصول إلى هذا المحتوى، يمكن للمستخدمين طلب أغنية أو ألبوم أو فنان عبر سيري. كما يمكنهم طلب نوع من قائمة التشغيل باستخدام أوامر صوتية.

كما يمكن لمشتركي خطة الصوت أيضًا استخدام تطبيق Apple Music إلى حد ما. ولكن بدلاً من التمكن من التصفح عبر المكتبة الكاملة فإن شاشة “استمع الآن” تعرض الموسيقى التي تم تشغيلها مؤخرًا. وتساعد في اكتشاف المزيد من التوصيات التي يمكن تشغيلها إما بنقرة واحدة أو بأمر سيري.

وتوفر علامة تبويب الراديو إمكانية الوصول إلى الراديو المباشر وعند الطلب. وهناك ميزة البحث. ولكن يمكنك تشغيل النتائج عن طريق سؤال سيري فقط. ويتضمن التطبيق أيضًا قسمًا يعلم المستخدمين كيفية تحسين سيري لـ Apple Music.

ويمكن للمستخدمين تقديم تعليقات محددة لسيري من خلال قول أشياء مثل “أحب هذه الأغنية” أو “لا أحب هذه الأغنية”. كما يمكن التعرف على الموسيقى التي يتم تشغيلها من خلال طرح أسئلة مثل من يغني الأغنية أو اسم الأغنية.

وبمرور الوقت، يقوم المستخدمون الذين يتفاعلون مع Apple Music بأصواتهم بتدريب سيري على فهم تفضيلاتهم بشكل أفضل.

وبالإضافة إلى المنافسة مع خطة أمازون، يمكن أن تساعد Apple Music Voice الشركة في الوصول إلى مجموعة من بيانات المستخدم حول استخدام سيري، التي يمكن أن تساعدها في تحسين منتجها، الذي تخلف عن كل من أليكسا ومساعد جوجل.

كما أنها تمثل طريقة سهلة للشركة لجذب المستخدمين لتجربة خدمة الاشتراك في الموسيقى المدفوعة لأول مرة.

علاوة على ذلك يمكن أن تقود الخطة الصوتية هؤلاء المستخدمين إلى مستويات أعلى سعرًا بعد أن يدركوا راحة الوصول إلى الموسيقى عند الطلب والخالية من الإعلانات، بدلاً من الاعتماد على خيار مجاني مدعوم بالإعلانات.

وتتوفر Apple Music Voice عبر تحديث iOS 15.2 في أستراليا والنمسا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا. بالإضافة إلى هونغ كونغ والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.