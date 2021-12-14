نتفليكس تخفض الأسعار في الهند لكسب مشتركين

بعد ما يقرب من ست سنوات من إطلاق نتفليكس لخدمتها في الهند، لا تزال عملاقة البث العالمية تكافح للعثور على عدد كافٍ من العملاء المستعدين للدفع.

وخفضت الشركة الأمريكية سعر الاشتراك في الهند مرة أخرى، حيث خفضت تكلفة كل فئة اشتراك شهري بنسبة 18 في المئة على الأقل وحتى 60.1 في المئة.

ويكلف اشتراك Netflix Basic، الذي يسمح بالبث عبر أي جهاز ولكن يحدد الدقة عند 480 بكسل، الآن 199 روبية (2.6 دولار) في الهند، بانخفاض من 499 روبية (6.6 دولارات).

بينما يكلف اشتراك Netflix Standard، الذي يعمل على تحسين دقة الفيديو إلى 720 بكسل ويسمح بعرضين متزامنين، الآن نحو 499 روبية، بانخفاض من 649 روبية (8.5 دولارات).

في حين يكلف اشتراك Netflix Premium، الذي يقدم أربع عروض مشاهدة متزامنة وبث فيديو بجودة 4K، الآن 649 روبية، بانخفاض من 799 روبية (10.5 دولارات).

وهذه ليست المرة الأولى التي تغير فيها نتفليكس الأسعار في الهند. وفي عام 2019، بعد أشهر من الاختبار، كشفت الشركة عن فئة “الأجهزة المحمولة فقط” في الهند بسعر 199 روبية. وذلك في أول ظهور عالمي للخطة.

وقالت نتفليكس إن اشتراك الأجهزة المحمولة فقط متاح الآن مقابل 149 روبية (1.96 دولار).

وتعد الهند واحدة من أكبر أسواق الترفيه في العالم. ولكن الشركة الأمريكية كافحت لإنتاج محتوى يساعدها في جذب العملاء خارج دائرة صغيرة من مستخدمي تويتر في البلاد. وذلك بالرغم من إنفاقها ما يقرب من مليار دولار حتى الآن.

نتفليكس تكافح لكسب مشتركين جدد

تواصل Hotstar من شركة ديزني الهيمنة على السوق دون مساعدة كبيرة من جمهور تويتر. وذلك بفضل مكتبة محتوى محلية أكبر بكثير مدعومة بالإعلانات. وصفقات مشاركة مع عمالقة دوليين مثل HBO. بالإضافة إلى جميع حقوق البث الرياضي تقريبًا.

وتظل منصة يوتيوب المملوكة لشركة ألفابت أكبر منافس لخدمات البث في البلاد. إذ يستخدمها نحو نصف مليار مستخدم في سوق جنوب آسيا.

وتقدر الأبحاث أن الهند قد يكون لديها 89 مليون فرد يدفعون مقابل خدمات الاشتراك بحلول نهاية هذا العام. وذلك ارتفاعًا من 57 مليونًا في العام الماضي.

ويأتي خفض الأسعار في الهند في وقت رفعت فيه شركة البث العملاقة رسومها الشهرية في عدة أجزاء من العالم.