ميتا تدفع 60 مليون دولار مقابل حقوق الاسم

كشف ملف تنظيمي أن شركة ميتا، المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، دفعت 60 مليون دولار للاستحواذ على أصول العلامات التجارية لبنك في ساوث داكوتا يدعى Meta Financial Group.

وتعتمد شركة وادي السيليكون العملاقة على اسم ميتا حيث تسعى لتسويق عالم الواقع الافتراضي الجديد الذي تعتقد أنه مستقبل الإنترنت.

وتؤكد الصفقة على مدى أهمية الاسم بالنسبة لها. وتراهن الشركة على أن تركيزها على ميتافيرس – المساحات الرقمية المشتركة التي يتم الوصول إليها عبر الإنترنت من خلال مجموعة من الأجهزة – يؤتي ثماره بشكل جيد في السنوات القادمة.

وقالت Meta Financial Group في ملف تنظيمي إن شركة ديلاوير تدعى Beige Key LLC وافقت على الحصول على الحقوق العالمية لأسماء شركاتها مقابل 60 مليون دولار نقدًا.

وقال متحدث باسم شركة ميتا: إن Beige Key LLC تابعة لنا وقد استحوذنا على أصول العلامات التجارية هذه.

وبالإضافة إلى تقديم المنتجات من خلال فرع MetaBank التابع لها بما في ذلك مدخرات المستهلكين والقروض وبطاقات الائتمان والإقراض التجاري، فإن شركاء Meta Financial Group من المؤسسات يشملون الوكالات الحكومية وشركات التكنولوجيا المالية التي تقدم الخدمات المصرفية بهدف تعزيز الشمول المالي.

وقالت شركة فيسبوك في شهر أكتوبر إن شركتها الأم غيرت اسمها إلى ميتا. وترى العملاقة التكنولوجية، التي استثمرت بكثافة في الواقع الافتراضي والواقع المعزز، أن ميتافيرس هو خليفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

وأوضحت فيسبوك: تكون قادرًا ضمن ميتافيرس على التجول مع الأصدقاء والعمل واللعب والتعلم والتسوق والإبداع والمزيد. ولا يتعلق الأمر بالضرورة بقضاء المزيد من الوقت على الإنترنت. بل إنه يتعلق بجعل الوقت الذي تقضيه عبر الإنترنت أكثر فائدة.

وفي الأسبوع الماضي، افتتحت الشركة تطبيق Horizon Worlds للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في الولايات المتحدة وكندا. وأصبح بإمكان مستخدمي نظارة الواقع الافتراضي ممارسة الألعاب والتفاعل كصورة رمزية.

الصفقة تؤكد مدى أهمية اسم ميتا بالنسبة للشركة

قد يكون مفهوم ميتافيرس، الذي ظهر في إعلانات العديد من شركات وادي السيليكون والذي يتطلب تعاونًا بين عمالقة التكنولوجيا، على بعد أكثر من عقد من التحقيق الكامل.

وقال المتحدث باسم الشركة الأم لشركة فيسبوك إنها دخلت في مناقشات مع Meta Financial Group قبل الإعلان عن تغيير اسمها.

وفي الإيداع، قالت Meta Financial Group إنها شرعت في مراجعة استراتيجية العلامة التجارية في وقت سابق من هذا العام. ولكن المتحدث باسم MetaBank رفض التعليق على المفاوضات بما يتجاوز محتويات الإيداع.

وبينما تقود فيسبوك خطوات بناء ميتافيرس، فقد أوضحت أن ميتافيرس ليس منتجًا واحدًا يمكن لشركة واحدة بناءه بمفردها. وقالت: مثل الإنترنت، فإن ميتافيرس موجودة سواء كانت فيسبوك موجودة أم لا.