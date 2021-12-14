كيفية معرفة عنوان IP عبر أجهزة آيفون وأندرويد

تمتلك جميع الأجهزة الذكية التي تتصل بالإنترنت عنوان IP خاص بها ولا يمكن تكراره في أي جهاز اخر. ويمكنك عبر هذا العنوان مراقبة الجهاز والتحكم فيه أو منعه من دخول الإنترنت أو بعض المواقع بعينها. وينطبق هذا الأمر على هواتف آيفون وأندرويد.

وبينما يعتبر الوصول إلى عنوان IP الخاص بالحاسوب أمرًا معروفًا أو سهلًا، فإن الكثيرين لا يعرفون كيف يصلون إلى هذا العنوان عبر الهاتف.

وتستطيع عبر نظام الهاتف سواءً كان آيفون أو أندرويد الوصول إلى عنوان IP المحلي الخاص بالهاتف، ولكن تحتاج إلى موقع خارجي للوصول إلى العنوان العام.

الوصول إلى عنوان iP في هواتف أندرويد

يمكنك استخدام هذه الطريقة مع جميع أجهزة أندرويد وجميع الأنظمة الخاصة بها، وقد تم تجربتها عبر نظام أندرويد 11.

وتستطيع الوصول إلى عنوان iP الخاص بهواتف أندرويد عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بهاتفك، ومن ثم اختر الإنترنت والشبكات وبعد ذلك إتصال الإنترنت اللاسلكي.

بعد ذلك اضغط على اسم شبكة الإنترنت اللاسلكي الخاصة بك واختر عرض الإعدادات المتقدمة لهذا الإتصال.

ثم تجد في نافذة الإعدادات المتقدمة جميع عناوين iP الخاصة بهاتفك في هذه الشبكة بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى مثل عنوان Mac والعنوان الفيزيائي للهاتف.

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معرفة عنوان iP المحلي لهواتف آيفون

تستطيع عبر اتباع خطوات مشابهة الوصول إلي عنوان iP الخاص بهواتف آيفون، ويمكنك التحكم في هذا العنوان مباشرةً عبر إعدادات الإتصال بالإنترنت.

ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بهاتفك ومن ثم اختر الإتصال اللاسلكي بالإنترنت.

بعد ذلك اضغط على حرف i الموجود إلى جانب إسم شبكة الإنترنت التي تتصل بها حاليًا.

تجد داخل هذه القائمة عنوان IP الخاص بهاتفك، كما تستطيع التحكم فيه عبر هذه القائمة.

ويمكنك عبر هذه القائمة التحكم في عنوان iP الخاص بك وتجديده أو إدخاله يدويًا إذا كنت ترغب في استخدام عنوان آخر.

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الوصول إلى عنوان IP العالمي عبر هواتف آيفون وأندرويد

على عكس عنوان iP المحلي، فإنك لا تستطيع الوصول إلى هذا العنوان مباشرةً عبر هاتفك أو عبر إعداداته. وتحتاج لاستخدام موقع خارجي ليقرأ هذا العنوان ويخبرك به.

ويظهر هذا العنوان البلد التي تستخدم الإنترنت منها، ونتيجةً لذلك تعتمد عليه المواقع المختلفة لحظر بعض البلاد من الوصول إليها.

ويمكنك معرفة هذا العنوان عبر التوجه لأحد المواقع التالية :