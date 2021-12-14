كيفية عرض سجل التحديثات في نظام ويندوز 11

يحصل نظام ويندوز 11 على الكثير من التحديثات الدورية لتحسين أداء النظام أو إصلاح المشاكل الأمنية التي قد تظهر به. وبينما تعتبر هذه التحديثات أمرًا جيدًا في العادة، إلا أنها تسبب في تعطل النظام أو تعطل بعض وظائفه بشكل عشوائي. ويكون الحل أحيانًا في إزالة التحديث الذي تسبب في المشكلة أو العودة إلى نسخة احتياطية سابقة من النظام قبل تحديثه.

ويسهل عليك ويندوز 11 معرفة تاريخ تثبيت التحديث عبر سجل التحديثات الذي يحتفظ به النظام، ويضم هذا السجل جميع التحديثات التي تم تثبيتها في النظام مهما كان حجمها أو نوعها.

عرض سجل التحديثات في ويندوز 11 عبر لوحة التحكم

تعمل هذه الطريقة مع أنظمة ويندوز 11 و ويندوز 10، حيث تعتمد على تطبيق لوحة التحكم القديم الموجود في ويندوز 10.

ويمكنك الوصول إلى سجلات التحديث عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة إبدأ و من ثم اختر لوحة التحكم أو قم بكتابة لوحة التحكم في مربع شريط البحث.

بعد ذلك اختر التطبيقات ومن ثم اختر التطبيقات والوظائف

ثم اضغط على عرض التحديثات التي تم تثبيتها في النظام.

ولا تعرض لك هذه القائمة جميع التواريخ التي تم تثبيت التحديثات فيها، ولكن تستطيع عبرها إزالة التحديثات بسهولة ودون الحاجة لإعادة تثبيت النظام.

عرض سجل التحديثات عبر تطبيق الإعدادات في ويندوز

تعمل هذه الطريقة بشكل رئيسي مع أجهزة ويندوز 11 فقط، حيث تحتاج لتطبيق الإعدادات الجديد الخاص بالنظام الذي أطلقته مايكروسوفت في ويندوز 11.

ويمكنك الوصول إلى تطبيق الإعدادات عبر الضغط على زري Ctrl+I أو التوجه إلى الأيقونة الخاصة بها في قائمة إبدأ.

وبعد ذلك اضغط على اختيار تحديثات النظام الموجود في القائمة في الجهة اليسرى من الشاشة.

ويمكنك بعدها عرض سجل التحديثات عبر الضغط على اختيار سجل التحديثات وتجده أسفل زر إيقاف التحديث.

وإذا كنت ترغب في إزالة تحديث بعينه أو العودة لنسخة سابقة من النظام، فإنك تستطيع الضغط على أحد الاختيارات الإضافية بالأسفل.

ويفضل دائمًا ألا تقوم بتحديث النظام فور صدور أي تحديث جديد له. حيث قد تحتوي بعض التحديثات على مشاكل أو تسبب في مشاكل في النظام.