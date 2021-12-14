دليل الأبوين للتعامل مع روبلوكس

تظهر دائمًا ألعاب جديدة موجهة للأطفال، ويصبح من الصعب على الأبوين متابعة كل هذه الألعاب ومعرفة المناسب منها. وقد لا يعرف الكثيرون لعبة روبلوكس على الرغم من كونها إحدى أشهر ألعاب Sandbox.

ويمكنك التعرف على تاريخ اللعبة والكثير من الأمور المتعلقة بها من مقالنا الذي قدمناه سابقًا عنها، ولكن اليوم نوجه حديثنا للآباء الذين يرغبون في التعرف على هذه اللعبة.

وقد صدرت لعبة روبلوكس رسميًا للجمهور في عام 2006 من تطوير David Baszucki و Erik Cassel. وتعتبر اللعبة أشبه بمنصة لتصميم الألعاب.

المنصات التي يمكنك لعب روبلوكس عبرها

تستطيع الاستمتاع باللعبة عبر جميع المنصات الموجودة تقريبًا، حيث تعتبر اللعبة من أقدم الألعاب الإلكترونية وتم تطوير نسخة لجميع الأجهزة.

ونتيجةً لذلك، فإنك تستطيع الاستمتاع باللعبة عبر أجهزة ويندوز و ماك وآيفون وأندرويد وإكس بوكس و كروم بوك.

ويمكنك إنشاء مجموعات أو خوادم خاصة لتستمتع باللعبة مع أصدقائك مباشرةً، وتستطيع المتاجرة في القطع والأشياء عبر هذه الخوادم.

الهدف من اللعبة وأسلوب لعبها

لا يوجد هدف موحد لجميع الألعاب الموجودة في روبلوكس، حيث يختلف هدف اللعبة باختلاف الاستوديو المصمم لها وعالمها المميزة.

وقد تجد ألعاب لمواجهة الزومبي وألعاب أخرى لسباقات السيارات وألعاب مغامرة، وهكذا، وتشترك كل هذه الألعاب في جوائزها.

ويجب عليك أن تجد مصدر دخل دائم في عالم روبلوكس لتتمكن من الاستمتاع باللعبة باستمرار ودون أن تواجه أي صعوبات.

ونتيجةً لذلك فإن بعض المستخدمين يبحثون عن الأشياء النادرة ويجمعونها ويقومون ببيعها، بينما يقوم البعض بتصميم الألعاب وبيعها.

عدد المستخدمين واللاعبين داخل روبلوكس

تمتلك لعبة روبلوكس أكثر من 115 مليون مستخدم بحسب إحصاء تم في فبراير 2020، وقد قفز هذا العدد إلى 164 مليون مستخدم في يوليو.

ويزداد الاهتمام العالمي باللعبة بفضل مجموعة المطورين الذين يعملون داخلها ويقدمون الكثير من الألعاب المميزة داخل المنصة.

سعر اللعبة وتكلفة استخدامها

يمكنك تحميل روبلوكس وتشغيلها مجانًا، ولكن تحتاج إلى الأموال الخاصة بها والتي يطلق عليها روكس حتى تتمكن من الاستمتاع بالألعاب داخلها.

وتستطيع الحصول على هذه الأموال عبر شرائها من اللعبة أو جمعها ببطء عبر لعب اللعبة وتجربة الألعاب المجانية بداخلها.

وتسمح لك عملة روبكس بالدخول إلى الألعاب الغير مجانية أو التي يطلب مطوروها أموالًا في مقابل استخدامها والاستمتاع بها.

روبلوكس وأمن الأطفال

تلتزم شركة روبلوكس بجميع القوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحماية خصوصية وأمن الأطفال عبر الإنترنت. ويعني ذلك أن كل المحادثات التي تتم مع الحسابات الأقل من 13 عامًا مراقبة بشكل كبير.

كما يتم مراقبة جميع التعاملات التي تجريها هذه الحسابات حتى تحمي خصوصية الأطفال والمستخدمين وتوفر عليهم الكثير من المخاطر.

ولكن على الرغم من تطبيق اللعبة للكثير من الاجراءات الاحترازية لحماية الأطفال، فإن المعتدين والمخترقين يجدون طرقًا مبتكرة للتغلب على هذه الاجراءات.

ويجب عليك مراقبة طفلك وتفعيل الرقابة الأبوية عبر حسابه حتى تتمكن من حمايته ومنع الضرر قبل وصوله، كما أن هذه الاجراءات تبدأ بالاختفاء عندما يتجاوز الطفل 13 عامًا.