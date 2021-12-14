جوجل تطور نظام تشغيل لجهاز AR مبتكر غير معروف

توظف شركة جوجل فريق نظام تشغيل الواقع المعزز الذي يركز على إنشاء برنامج لجهاز واقع معزز مبتكر غير معروف حاليًا، وذلك وفقًا لقوائم الوظائف.

وبالمقارنة مع آبل وفيسبوك، كانت جوجل هادئة بشأن خططها لنظارات الواقع المعزز. ولكن هذا الأمر بدأ بالتغيير حيث تعمل الشركة بنشاط على إنشاء نظام تشغيل الواقع المعزز من أجل جهاز واقع معزز مبتكر غير محدد.



ويقود الفريق، مارك لوكوفسكي، الذي أعلن أنه انضم إلى الشركة هذا الأسبوع.

وأمضى لوكوفسكي سابقًا أربع سنوات كمدير عام لأنظمة التشغيل في شركة ميتا. وذلك لتطوير بديل داخلي لنظام أندرويد لتشغيل أجهزة الشركة.

كما عمل في وقت سابق من حياته المهنية في شركة مايكروسوفت لمدة 16 عامًا. وشارك في تأليف نظام التشغيل Windows NT قبل أن يعمل في شركة جوجل منذ عام 2004 وحتى عام 2009.

ووفقًا لقوائم وظائف جوجل، يعمل فريق نظام التشغيل الواقع المعزز على إنشاء مكونات البرامج التي تتحكم في الأجهزة وتديرها عبر منتجات الواقع المعزز الخاصة بها.

وهذه ليست الخطوة الأولى من عملاقة البحث في تطوير برامج الواقع المعزز، وهي تتبع عمل الشركة على ARCore لنظام أندرويد و Tango.

وتبنى نظارة Google Glass الخاصة بالشركة، التي تستهدف سوق الأعمال والمؤسسات، حاليًا على أندرويد.

وورد في إحدى قوائم الوظائف لكبير مهندسي البرمجيات في الفريق: نحن نركز على جعل الحوسبة الغامرة في متناول العديد من الأشخاص من خلال الأجهزة المحمولة.

وأضافت القائمة أنه الموظفين يكونون مسؤولين عن المساعدة في إنشاء تجارب مقنعة للواقع المعزز عبر منصات عتادية عالية التخصيص.

وهناك قوائم أخرى للمطورين تركز على الكاميرا وأجهزة الإدخال. ويذكر بعضها تطوير نظام التشغيل في الوقت الفعلي RTOS.

جوجل تجدد طموحات الواقع المعزز

في حين أن معظم الوظائف مقرها في الولايات المتحدة، يلاحظ أن بعضها يقع في مدينة واترلو بكندا. ويقع هناك مقر North، شركة الواقع المعزز التي تقف وراء نظارات Focals الذكية التي استحوذت عليها جوجل في العام الماضي.

وبين هذا الاستحواذ وهذه الوظائف المتاحة. يبدو أن عملاقة البحث جادة بشكل متزايد في تطوير وإصدار المزيد من أجهزة الواقع المعزز.

ويبدو أن الاهتمام المتجدد بالواقع المعزز يأتي في الوقت المناسب. ويشاع أن شركة آبل قد تطلق نظارة رأس تعمل بتقنية الواقع المختلط خاصة بها في وقت مبكر من العام المقبل.