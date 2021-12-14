جوجل تطرح تحديث رئيسي لهواتف بيكسل 6

يتلقى كل من بيكسل 6 وبيكسل 6 برو أهم تحديث للبرامج منذ أن أصدرت شركة جوجل الهواتف في شهر أكتوبر. وفي الأسبوع الماضي، قامت الشركة بتفصيل قائمة طويلة جدًا من إصلاحات الأخطاء والتحسينات التي تم تضمينها في تحديث شهر ديسمبر، الذي بدأت الآن بطرحه عبر كلا الجهازين.

وبدأت أجهزة بيكسل الأقدم بتلقي هذا التحديث الأسبوع الماضي. ولكن جوجل احتاجت إلى مزيد من الوقت لتقديمه إلى بيكسل 6 وبيكسل 6 برو، وذلك نظرًا لوجود الكثير من التحسينات الموجهة إلى أحدث هواتف الشركة الرئيسية.

وتواصل جوجل أيضًا تحسين نظام أندرويد 12 مع هذا الإصدار. وتتصدر قائمة التغييرات تعديلات على مستشعر بصمات الأصابع. وتتعهد الشركة بإجراء تحسينات عامة على استقرار مستشعر بصمات الأصابع وأدائه.

ويجب إجراء تجارب لمعرفة ما إذا كان إلغاء قفل الهواتف قد أصبح أسرع أو أكثر اتساقًا بعد تثبيت التحديث. وهناك أيضًا عدد قليل من تحسينات الكاميرا الخاصة بتشكيلة بيكسل 6.

ويشمل ذلك تحسينات جودة الصورة العامة في معاينة الكاميرا. وتحسينات عامة لاستقرار الكاميرا وأدائها. وتحسينات عامة لاستجابة التركيز التلقائي في أوضاع التقاط معينة. وإصلاح المشكلة التي تتسبب في معاينة عدسة الكاميرا الفارغة في ظروف معينة. وتحسينات عامة لتناسق الألوان في معاينة عدسة الكاميرا.

تحديث جوجل يحسن الكاميرا ومستشعر بصمات الأصابع

لا تذكر جوجل أي شيء عن تقليل مقدار الضوضاء في مقاطع الفيديو التي تم التقاطها بهاتف بيكسل 6 أو بيكسل 6 برو. نتيجة لذلك قد يستغرق حل هذه المشكلة مزيدًا من الوقت.

ولكن تحديث شهر ديسمبر يتضمن الكثير، مثل إصلاحات وميض الشاشة وخطأ قد يمنع الشاشة من تبديل معدل التحديث على النحو المنشود.

وهناك مجموعة من أخطاء الصوت والبلوتوث التي تم حلها. وتقول الشركة إن أداء البطارية والحرارة في ظروف معينة قد تم تحسينها عبر مجموعة بيكسل بأكملها.

والجدير بالذكر أن هذا التحديث مطلوب أيضًا للحصول على سرعات شحن لاسلكي كاملة تبلغ 23 واط من Pixel Stand 2 الجديد الذي بدأ للتو بالوصول إلى المشترين.

ومن أجل تثبيت التحديث عبر هاتف بيكسل 6 أو بيكسل 6 برو، توجه إلى الإعدادات، وانتقل لأسفل إلى النظام، واضغط على تحديث النظام.