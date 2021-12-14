تعرف على أحجار Redstone في ماين كرافت

يعتمد لاعبو ماين كرافت على أحجار حمراء غريبة ونادرة حتى يتمكنوا من بناء الكثير من المباني الغريبة والمذهلة داخل اللعبة.

وتظهر أحجار RedStone بشكل طبيعي داخل اللعبة ولكنها من الأحجار النادرة، ونتيجةً لذلك لن تجدها بسهولة. وتترك هذه الأحجار غبارًا أحمر يبدو مثل نزيف دموي.

أهمية أحجار Redstone في ماين كرافت

تمتلك هذه الأحجار مجموعة كبيرة من الخصائص المميزة والنادرة داخل عالم ماين كرافت، وتجعلها هذه الخصائص قادرة على تغيير عالم اللعبة.

ويستطيع غبار RedStone نقل الإشارات عبر مايعرف بإسم Redstone Power، ويتم نقل الإشارات عبر مسافات كبيرة وبعيدة عن بعضها البعض.

وتعمل هذه الإشارات بطريقة تشبه الإشارات الكهربائية في عالمنا، ولذلك تستطيع استخدامها في الكثير من الاختراعات داخل اللعبة.

وتستطيع نقل إشارات التشغيل أو الإغلاق عبر هذا الغبار، وبالتالي تستطيع تصميم مفاتيح لتشغيل الإضاءة أو الروافع داخل اللعبة.

أماكن وجود أحجار Redstone

يمكنك أن تجد الأحجار بكثرة إلى جوار أحجار الالماس وتجمعاتها، كما يمكنك أن تجد غبار أحجار Redstone بكثرة في العالم المحيط بك.

ولكن تعتبر الطريقة الأفضل للوصول إلى غبار Redstone هي عبر البحث عن الأحجار وتحطيمها لاحقًا، وتستطيع البحث عنها باستخدام الفأس الحديدية.

وتستطيع أن تجد هذه الأحجار في المنطقة بدايةً من Y 16 إلى الأسفل، وتجدها بشكل عام إلى جوار أحجار الألماس.

وبعد تحديث رقم 1.18 للعبة، فإنك تستطيع إيجادها بكثرة في أعماق اللعبة وكلما توجهت للأسفل أكثر كلما وجدت أحجارًا أكثر.

كما يمكنك الحصول عليها من التجار في القرى، حيث يرغبون في تبديلها بمقابل بعض أحجار الزمرد الخضراء. ولذلك من الأفضل أن تعمل على الحصول على مصدر دخل ثابت من الأحجار الخضراء.

استخدامات أحجار Redstone في ماين كرافت

يمكنك استخدام هذه الأحجار في الكثير من الأمور داخل عالم ماين كرافت بفضل خصائصها المميزة على نقل الطاقة التي تشبه الكهرباء.

ونتيجةً لذلك فإنك تستطيع تحويل عالم ماين كرافت البدائي إلى عالم متقدم يضم الكثير من الوظائف والتقنيات التي تعمل بشكل تلقائي دون أي تدخل منك.

ويساعدك هذا على حماية منزلك بسهولة عبر تطبيق الكثير من الفخاخ التي تفعل عندما يمر أحدهم فوقها. أو تستطيع إضافة أضواء تعمل عند تشغيل الزر الخاص بها.

كما تستطيع بناء مزارع ومصانع تلقائية تعمل دون أي تدخل منك من أجل الحفاظ على مصادر دخلك وحتى تزيد منه دون وجودك إلى جوار المزارع أو المصانع.