الهوس بتقنية ميتافيرس يصل إلى نايكي

تغوص شركة نايكي بشكل أعمق في عالم ميتافيرس ومقتنيات العملات المشفرة، معلنة أنها تحصل على استوديوهات RTFKT.

وتستفيد استوديوهات RTFKT من أحدث الابتكارات لتقديم مقتنيات الجيل التالي التي تدمج الثقافة والألعاب.

وتقف استوديوهات RTFKT حاليًا وراء CloneX، أحد أكثر مشروعات NFT التي تم الحديث عنها هذا الشهر، بالشراكة مع الفنان الياباني تاكاشي موراكامي.

ومنذ وصوله الأولي قبل أقل من ثلاثة أسابيع، شهد CloneX ما يقرب من 65 مليون دولار في حجم المعاملات، وذلك وفقًا لمتتبع التشفير CryptoSlam.

ولم يتم الكشف عن شروط الاستحواذ. وجمعت الشركة الناشئة مبلغًا أوليًا بقيمة 8 ملايين دولار في شهر مايو بقيادة أندريسن هورويتز الذي قيم الشركة بمبلغ 33.3 مليون دولار.

وقال المؤسس المشارك لاستوديوهات RTFKT: هذه فرصة فريدة لبناء علامتنا التجارية. نحن متحمسون للاستفادة من القوة التأسيسية لشركة نايكي وخبرتها لبناء المجتمعات التي نحبها.

وأضاف: نايكي هي العلامة التجارية الوحيدة في العالم التي تشاركنا شغفنا العميق بالابتكار والإبداع والمجتمع. نحن متحمسون لتنمية علامتنا التجارية التي تشكلت بالكامل في ميتافيرس.

وبالإضافة إلى إنشاء NFT الخاصة بها، تعاونت استوديوهات RTFKT مع صناع التشفير الآخرين لتصميم عناصر مثل الأحذية المادية التي تستخدم الصور في مشاريع NFT الأخرى، بما في ذلك CryptoPunks و Bored Apes.

نايكي تستحوذ على استوديوهات RTFKT

قالت شركة نايكي: يعد هذا الاستحواذ خطوة أخرى تسرع من التحول الرقمي للشركة. ويسمح لنا بخدمة الرياضيين والمبدعين عند تقاطع الرياضة والإبداع والألعاب والثقافة.

وأضافت: نعمل على اكتساب فريق موهوب من صناع المحتوى مع علامة تجارية أصيلة ومتصلة. تتمثل خطتنا في الاستثمار في العلامة التجارية RTFKT وخدمة وتنمية مجتمعها المبتكر والإبداعي وتوسيع بصمتنا الرقمية وقدراتها.

وتأسست استوديوهات RTFKT في عام 2020 من قبل بينوا باجوتو وكريس لو وستيفن فاسيليف. وهي علامة تجارية مبتكرة تعيد تعريف حدود القيمة المادية والرقمية لخدمة مجتمعها الواسع من المبدعين.

ويستفيد هذا الفريق المخصص من أحدث محركات الألعاب و NFT ومصادقة البلوك تشين والواقع المعزز لإنشاء تجربة ومنتجات افتراضية فريدة من نوعها.

علاوة على ذلك أعلنت شركة أديداس في وقت سابق من هذا الشهر عن شراكة مع مشروع Bored Apes Yacht Club.