أوبو تعلن عن جهاز الواقع المساعد Air Glass

أعلنت شركة أوبو عن Air Glass، وهو جهاز الواقع المساعد الذي يدعم أربعة تفاعلات مختلفة للمستخدم من خلال اللمس والصوت وحركة الرأس وحركة اليد، مما يتيح للمستخدمين الوصول بشكل أسرع وأسهل إلى المعلومات التي يحتاجون إليها.

ويطرح الجهاز للبيع مطلع العام المقبل. وتصف الشركة Air Glass بأنه منتج واقع مساعد، على عكس الواقع المعزز، مما يعني أنه يعرض معلومات ثنائية الأبعاد في مجال رؤيتك بدلاً من تراكب كائنات ثلاثية الأبعاد على العالم الحقيقي.

وقالت الشركة: كانت أوبو تستكشف إمكانيات الواقع الممتد XR لفترة طويلة. وباستخدام Air Glass، أنشأنا منتجًا زجاجيًا ذكيًا في متناول المستهلكين. تم تعيين Air Glass لإحداث ثورة في الطريقة التي نرى بها المعلومات ونستهلكها. يمكن للشاشة أن تقدم الرسائل الرئيسية التي نحتاجها أمام أعيننا مباشرة. مع Air Glass، لن يبدو العالم كما هو مرة أخرى.

ويحتوي Air Glass على معالج Snapdragon 4100 ويزن إجمالي 30 جرامًا. وتقول الشركة إنه يجب أن يستمر لمدة 3 ساعات من الاستخدام النشط و 40 ساعة في وضع الاستعداد. ويعد Air Glass أحد أخف أجهزة الدليل الموجي الأحادي في الصناعة ويمكن ارتداؤه مثل زوج من النظارات العادية.

ويوفر عارض Spark Micro المصمم ذاتيًا، والمزود بتقنية Micro LED المتطورة وخمس عدسات زجاجية عالية الشفافية، تجربة الواقع المعزز الرائدة.

ومن خلال دمج عارض Spark Micro و Micro LED وتقنية الدليل الموجي المخصصة، يوفر Air Glass محتوى ساطعًا وحادًا سواء تم ارتداؤه في الداخل أو الخارج، مما يضمن تجربة فائقة في جميع الأوقات.

ويوجد تصميمان للإطار، نصف إطار فضي وإطار كامل أسود، وكل منهما متوفر بمقاسين. ويحتوي الجزء الداخلي من الإطار على منفذ مغناطيسي يسمح بتوصيله بنظارات أكثر تقليدية.

وتستخدم الشاشة عارض Spark Micro مزود بتقنية Micro LED قادرة على توفير سطوع يصل إلى 3 ملايين شمعة في المتر المربع.

جهاز أوبو قادم إلى الصين أوائل العام المقبل

تقول أوبو إن السطوع الفعلي يصل إلى 1400 شمعة في المتوسط. ويضمن ذلك عرضًا مرئيًا واضحًا وحادًا في ظروف الإضاءة المختلفة.

ويمكن تشغيل Air Glass باستخدام تطبيق Smart Glass على OPPO Watch وأي هاتف ذكي من الشركة مثبت عليه إصدار ColorOS 11 أو أعلى. كما أنه يدعم أربع طرق بديهية للتفاعل – اللمس والصوت وحركات اليد وحركات الرأس.

وتبدو حالات الاستخدام المقترحة من الشركة لجهاز Air Glass متواضعة نسبيًا. وتقول الشركة إنه يمكن استخدامه للإشعارات والتوجيهات، بالإضافة إلى ميزات مثل الإرسال عن بعد والترجمة في الوقت الفعلي.

ويتبنى Air Glass دليل موجي ضوئي، ويدعم وضعين للعرض – 16 مستوى تدرج للرمادي و 256 مستوى للرمادي.

بالإضافة إلى ذلك يتم استخدام طبقتين من زجاج الياقوت لتغليف الدليل الموجي على كلا الجانبين، مما يوفر حماية مع شفافية محسنة.

وتقول الشركة إن Air Glass يحصل على إصدار محدود في الربع الأول من عام 2022، ولن يتم بيعه إلا في الصين، على الأقل في البداية.

وتم الإعلان عن Air Glass كجزء من حدث Inno Day السنوي للشركة. وكشفت أوبو أيضًا عن أول شريحة NPU داخلية لها لتعزيز أداء التصوير المرتبط بالتعلم الآلي يطلق عليها MariSilicon X. وتظهر في هاتفها القادم Oppo Find X الرائد في الربع الأول من العام المقبل.

كما أكدت الشركة في الأسبوع الماضي إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي الأول، Oppo Find N في تدوينة صاغها رئيس المنتج والرئيس التنفيذي لشركة ون بلس، بيت لاو.

ويجمع الجهاز بين شاشة كبيرة قابلة للطي داخلية مع شاشة خارجية أصغر يمكن استخدامها مثل الهاتف الذكي التقليدي.