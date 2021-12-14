أهم ألعاب نينتندو سويتش التعليمية للأطفال

تعتبر منصة نينتندو سويتش إحدى أفضل منصات الألعاب الموجهة للأطفال بشكل رئيسي، حيث يمكن استخدامها بسهولة وهي سهلة الحمل.

ونتيجةً لذلك توجد الكثير من الألعاب التعليمية التي يمكن للأطفال الاستمتاع بها عبر المنصة أثناء تعلم أمور جديدة والاستفادة منها.

وتأتي أغلب هذه الألعاب بأسعار مخفضة ومناسبة لكونها ألعاب أطفال بشكل رئيسي وبالتالي لا أحد يرغب في دفع الكثير من الأموال فيها.

لعبة BodyQuest

كما يبدو من اسم اللعبة، فهي تدور حول رحلة لبطلين في جسم الإنسان وهما يحاولان هزيمة الفايروسات والميكروبات وحماية الإنسان.

وتمر هذه الرحلة بجميع أعضاء جسم الإنسان وأجهزته بدايةً من الفلم ووصولًا إلى الجهاز الهضمي والدموي وغيرها.

وتناسب هذه اللعبة الأطفال من عمر من 6 سنوات وحتى أكبر من 10 سنوات، وهي تقدم لهم محتوى مختلف بناءً على عمرهم.

ويمكنك الحصول على هذه اللعبة على منصة نينتندو سويتش بسعر 6 دولار عبر متجر نينتندو.

لعبة Game Builder Garage

لا يمكننا القول بأن هذه اللعبة موجهة للأطفال بشكل رئيسي، حيث تسمح لك بتعلم أساسيات البرمجة وتصميم الألعاب داخلها.

وعندما تنتهي من تصميم هذه الألعاب داخل اللعبة، فإنك تستطيع تجربتها لترى ما قمت بتصميمه بنفسك.

وتناسب هذه اللعبة الكثير من الفئات العمرية المختلفة بدايةً من التلاميذ في المدارس المتوسطة ووصولًا للآباء الذين يرغبون في بعض التسلية.

ويمكنك الحصول على هذه اللعبة عبر المتاجر الإلكتروني بسعر 30 دولار تقريبًا.

لعبة Eat Your Letters

تعتبر هذه اللعبة من ألعاب الكلمات وتكوين الكلمات من الحروف المبعثرة، وهي تضم 540 مستوى مختلف مع مستويات صعوبة مختلفة.

ونتيجةً لذلك فإن هذه اللعبة مناسبة للغاية لمختلف الفئات العمرية للأطفال أو محبي ألعاب الكلمات بشكل عام حيث يمكن للجميع الاستمتاع بها.

كما تعلم اللعبة الأطفال أهمية تنظيف أطباقهم بعد الإنتهاء من تناول الطعام، ويمكنك الحصول عليها عبر متجر نينتندو بسعر 6 دولار.

لعبة Little Mouse’s Encyclopedia

تدور هذه اللعبة حول فأر صغير يكتشف العالم من حوله، ولكن عندما تكتشف أمورًا جديدًا، فإنك تجد صفحة جديدة تظهر في الموسوعة تحتوي على الأمور التي اكتشفتها.

وتمتاز اللعبة بتصميمها الجميل والهادئ الذي يشجع الأطفال على تجربتها والاستمتاع بها بشكل أفضل ومستمر.

كما يمكنك الحصول على هذه اللعبة في مقابل 5 دولار عبر متجر نينتندو مباشرةً.