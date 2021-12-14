أمازون تخطط لتوسيع أعمال توصيل البقالة

قد تتنافس شركة أمازون قريبًا بشكل مباشر أكثر مع Instacart. وأمضت الشركة معظم العام الماضي في تجربة منتج معروف داخليًا باسم Amazon Fresh Marketplace.

ووفقًا لتقرير جديد، تتيح الخدمة لمشتركي Prime في المملكة المتحدة طلب البقالة من علامتين تجاريتين رئيسيتين في مجال السوبر ماركت، مع التسليم في اليوم نفسه من قبل سائقي Flex.

وتخطط أمازون لتوسيع برنامج طلب البقالة والتوصيل عبر الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في عام 2022.

وهذا من شأنه أن يضعها في منافسة مباشرة مع Instacart بالإضافة إلى الشركات الأخرى التي تتوسع في عمليات توصيل البقالة القائمة على التطبيقات، مثل DoorDash و Uber.

ورفضت أمازون التعليق على تفاصيل خططها. ولكن قال متحدث باسم الشركة في بيان: ينصب تركيزنا على تزويد العملاء بأفضل تجربة ممكنة عندما يتعلق الأمر بتوصيل البقالة سواء كان ذلك من Amazon Fresh أو Whole Foods Market أو أحد متاجرنا المحلية مثل Bartell في سياتل أو Morrison في لندن أو Monoprix في باريس.

وأضاف: تتيح الشراكات مع محلات البقالة الأخرى لمزيد من العملاء التسوق عبر الإنترنت. وتسمح لنا بتزويد أعضاء Prime بمزيد من الخيارات والقيمة والراحة. بينما يستفيد شركاؤنا من الرؤية المتزايدة لاختيارهم وخدمتهم.

أمازون تكثف خططها لخدمة تشبه Instacart

جذبت أمازون في السنوات الأخيرة اهتمامًا واسعًا بجهودها لتصبح قوة في صناعة البقالة، من استحواذها على Whole Foods Market بقيمة 13.7 مليار دولار إلى طرحها للمتاجر التي تدعم التكنولوجيا مثل Amazon Fresh و Amazon Go.

ولكن بائع التجزئة عبر الإنترنت كان أيضًا يضع الأساس ليصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق توصيل البقالة، الذي تهيمن عليه Instacart إلى حد كبير في الولايات المتحدة.

وإذا وصلت الخدمة إلى الولايات المتحدة، فلن تكون أول محاولة من أمازون في مجال سوق توصيل البقالة. وقدمت الشركة منذ عام 2020 خدمة توصيل Whole Foods Market من خلال برنامج Flex.

كما قامت الشركة أيضًا بتجربة توصيل الطعام على نطاق أوسع. وكان المثال الأبرز في عام 2015 عندما أطلقت Amazon Restaurants.

وسمح Amazon Restaurants لأعضاء Prime بطلب الطعام من الأماكن المحلية المفضلة لديهم.

ولكن أغلقت أمازون في عام 2019 كلاً من Amazon Restaurants و Daily Dish، وهي خدمة توصيل غداء في مكان العمل كانت تديرها لمدة عامين.